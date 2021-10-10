Ngũ hành bán mệnh, gặp vận không may, 3 con giáp này có đường tình duyên kém sắc trong ngày 11/10/2021

Tâm linh - Tử vi 10/10/2021 20:40

Tử vi ngày 11/10/2021 cho thấy 3 con giáp này có đường tình duyên kém sắc do ngũ hành bán mệnh, gặp vận không may.

Tuổi Sửu

Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay bất thuận do ngũ hành bản mệnh sinh xuất, con giáp này hi sinh nhiều cho tình yêu nhưng không nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi luôn là người phải cố gắng, một mình vun đắp cho mối quan hệ tình yêu của hai người.

Sự bốc đồng xốc nổi, điều này có thể khiến con giáp này hành động sai lầm, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thất vọng mà buông lời chia tay. Người còn độc thân vẫn đang mải mê tìm kiếm một nửa phù hợp cho mình nhưng dường như mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào.

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Sự bốc đồng xốc nổi, điều này có thể khiến con giáp này hành động sai lầm, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thất vọng mà buông lời chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên vận trình tình cảm của người tuổi Mùi hôm nay không được như ý. Dù con giáp này yêu thương nửa kia của mình rất nhiều nhưng hai người vẫn thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng từ những vấn đề vụn vặt nhất. Có lé cái tôi quá lớn khiến tuổi Mùi không chịu nhún nhường, đẩy mối quan hệ đi vào bế tắc.

Chuyện tình cảm lứa đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, rạn nứt. Cứ ngỡ đã yêu thương nhau đủ nhiều nhưng khi sóng gió ập tới thì con giáp này lại băn khoăn, không biết nên làm gì. Sự ngập ngừng, thiếu quyết đoán của bạn khiến cho đối phương tổn thương.

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Con giáp này và nửa kia đều muốn điều tốt cho đối phương nhưng lại không được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu có ngũ hành Mộc Kim xung khắc nên đường tình duyên có phần kém sắc, dẫn đến những hiểu lầm trong quan hệ vợ chồng. Con giáp này và nửa kia đều muốn điều tốt cho đối phương nhưng lại không được công nhận. Tổn thương đến từ những chuyện nhỏ chứ không phải to lớn gì.

Đến cuối tuần, bản mệnh nên thận trọng với những lời đề nghị vượt sức tưởng tượng. Bởi con giáp này sẽ dễ bị những lời ngon ngọt của đối phương chiêu dụ, nên hãy nhờ đến sự tư vấn của những người xung quanh để nhìn nhận nó một cách khách quan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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