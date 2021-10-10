Tam hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ, 3 con giáp này có vận may tài lộc, sự nghiệp thành công trong ngày 11/10/2021

Tâm linh - Tử vi 10/10/2021 12:07

Tử vi cho thấy, trong ngày 11/10/2021, 3 con giáp này có tam hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên có vận may tài lộc, sự nghiệp thành công.

Tuổi Dần

Hôm nay tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

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Hôm nay tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Tuổi Dậu

Dậu có thể sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Cát tinh cho thấy con giáp này đang quyết tâm để đạt được mục tiêu, gặt hái thành công. Chẳng quản ngại khó khăn, bản mệnh sẵn sàng lăn xả để có được hiệu quả công việc mình cần.

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Hôm nay là ngày thích hợp để tuổi Dậu cầu tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng và đánh giá cao ở con giáp này, có thể sẽ xem xét để cất nhắc trong thời gian tới. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tuổi Dậu cầu tài lộc. Cơ hội không nhiều nên bản mệnh cần phải nhanh chóng tận dụng để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

Tuổi Tuất

Trong ngày Tuất Thân tương hội mang đến những cơ may tài lộc cho người tuổi Tuất. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn chăm chỉ làm thêm bên ngoài nên có thêm thu nhập, người kinh doanh cũng có một ngày làm ăn thuận lợi. Nhờ thế mà các vấn đề chi tiêu trong ngày có phần dư dả hơn cả.

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Trong ngày Tuất Thân tương hội mang đến những cơ may tài lộc cho người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Song con giáp này cần phải chú ý điều chỉnh bản thân để giảm bớt những khó khăn, trở ngại trong công việc. Người tuổi Tuất làm việc độc lập và có chính kiến riêng là tốt nhưng lại quá bảo thủ và cứng nhắc nên khó hợp tác được với người khác, vô tình tự gây cản trở cho bản thân cũng như kết quả chung.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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