Trời sinh bản mệnh đào hoa, 3 con giáp này thường dễ quyến rũ người khác giới, là 'tình trong mộng' của rất nhiều người

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 20:49

Dù cho có mang mệnh trắc trở, 3 con giáp này vẫn dễ dàng có được tình yêu hơn cả, biết điều, hấp dẫn và dịu hiền không thua bất kỳ ai.

Tuổi Tí

Người tuổi Tý được rất nhiều người xung quanh yêu mến, lại thêm số đào hoa nên lúc nào cũng có người theo đuổi. Đó là lý do khiến bạn thường bị nhiều người hiểu lầm rằng quá đa tình, không chung thủy.

Ngoài ra, bạn còn thường đặt ra những yêu cầu rất cao đối với nửa kia của mình, vừa yêu cầu người ta có thể bên mình cả đời, lại vừa coi trọng sự nghiệp, gia thế, khả năng tài chính của người ta. Quá nhiều tiêu chuẩn đặt ra khiến bạn luôn chần chừ, do dự, không đưa ra quyết định dứt khoát được.

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Người tuổi Tý được rất nhiều người xung quanh yêu mến, lại thêm số đào hoa nên lúc nào cũng có người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân đã rất lãng mạn, nếu như đã đem lòng yêu mến ai thì sẽ đối xử rất tốt với người đó. Tuy nhiên, bạn thường quá mơ mộng không phù hợp với thực tế nên dễ bực bội, thất vọng.

Ngoài ra, bạn cũng là người yêu tự do, không thích bị trói buộc. Trong tình cảm, bạn là người hay ghen tuông khi có bất cứ đối tượng khác giới nào tiếp xúc với nửa kia.

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Người tuổi Ngọ sôi nổi và hăng hái, đối xử với mọi người một cách thẳng thắn và hào phóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người tuổi Ngọ sôi nổi và hăng hái, đối xử với mọi người một cách thẳng thắn và hào phóng, không so đo tính toán với ai, thêm vào bản tính ham vui, thích tụ tập nên lúc nào cũng có rất nhiều bè bạn, là một người nổi tiếng với các đối tượng khác giới.

Bạn không ưa tranh cãi hay mâu thuẫn dưới bất cứ hình thích nào, luôn mong muốn mọi người giữ mối quan hệ hòa hảo với nhau. Đó chính là lý do khiến nhiều khi bạn không muốn thể hiện cảm xúc của bản thân, khiến mọi người khó có thể thấu hiểu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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