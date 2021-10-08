Tình duyên lũ lượt kéo đến, những con giáp này có có mệnh đào hoa vào ngày 9/10/2021

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 20:07

Dù đang độc thân hay đã có người trong lòng, 3 con giáp này mang mệnh đào hoa bậc nhất vào ngày 9/10/2021 tới đây.

Tuổi Tý

Đường tình duyên trong ngày có điềm báo tốt lành. Vận đào hoa của bản mệnh khởi sắc rực rỡ, nhân duyên nở rộ, người tuổi Tý còn độc thân nhận được sự yêu mến từ người khác phái, đây là cơ hội tốt để con giáp này thay đổi tình trạng quan hệ lâu ngày nếu biết nắm bắt thời cơ.

Tuy nhiên khi có quá nhiều người theo đuổi thì cũng cần phải tỉnh táo, bởi những ấn tượng ban đầu chưa hoàn toàn chính xác. Bản mệnh có thể ngộ nhận tình cảm và đưa ra sự chọn lựa chưa thực sự phù hợp với với mình, cho nên mối quan hệ nào cũng cần phải có thời gian để tiếp xúc, trò chuyện.

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Vận đào hoa của bản mệnh khởi sắc rực rỡ, nhân duyên nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhân duyên tuổi Dậu hôm nay nhìn chung vẫn khá tốt. Bạn độc thân có nhiều cơ hội để tiếp xúc, gần gũi với một vài đối tượng mới. Đối với tuổi Dậu có gia đình, chớ nên vui chơi quên đường về. Bởi vì chúng ta đã có một tổ ấm và cần bạn xây đắp thì mới lớn mạnh được.

Tình cảm đôi lứa hài hòa tốt đẹp, nhưng các cặp đôi nên tránh tranh luận căng thẳng trước khi đi ngủ vì lúc này có nói cũng không giải quyết được ngay mà còn ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa. Tốt hơn hết hãy gác mọi chuyện sang một bên và ôm nhau ngủ một giấc thật dài quên hết nhưng nỗi buồn kia nhé.

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Nửa kia của con giáp này luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình duyên thăng hoa rực rỡ, tuổi Tuất rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, con giáp này hãy tranh thủ cơ hội này để tiếp xúc và mở lòng hơn với những đối tượng khác giới. Biết đâu bản mệnh sẽ tìm được người phù hợp với mình đấy.

Nửa kia của con giáp này luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy, bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Người ấy có thể cho một vài gợp ý giải quyết đúng đắn đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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