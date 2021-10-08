Lỡ làm phật lòng ông tơ, bà nguyệt, 3 con giáp này duyên phận lao đao, tình cảm hời hợt vào ngày 9/10/2021

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 20:21

Tử vi ngày 9/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này không có điềm lành trong chuyện tình cảm, cần cẩn thận hơn nếu muốn yêu ai.

Tuổi Tỵ

Về tình cảm, bạn cần phải hiểu được rằng, bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được những lời nói dối, những lời thóa mạ và sỉ nhục đối phương mà mình đã nói ra, dù cho bạn có đưa ra bao nhiêu lý do đi nữa. Niềm đau và nỗi thất vọng sau những lời nói giận dữ sẽ còn mãi trong trái tim của người bạn yêu thương, khắc sâu và làm biến đổi những cảm xúc và suy nghĩ tích cực của họ dành cho bạn.

Có điều vì ngũ hành nên đôi khi tuổi Tỵ khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân khiến mối quan hệ tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này khá nóng nảy, tính cách thay đổi thất thường nên người ấy cũng không biết làm thế nào để làm hài lòng, lâu dần cũng chán nản và mặc kệ.

tinh duyen 2
Về tình cảm, bạn cần phải hiểu được rằng, bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được những lời nói dối, những lời thóa mạ và sỉ nhục đối phương mà mình đã nói ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Về phương diện tình cảm, bản mệnh đang đứng trước khá nhiều lựa chọn trong tình yêu. Lúc thì mong mãi chẳng có ai, lúc lại có hàng loạt đối tượng đứng xếp hàng mong chờ trái tim của con giáp này. Hãy nhìn vào những điều mình có thể nhận được trong mối quan hệ đó là tình cảm hay vật chất.

Con giáp này cần dành nhiều sự quan tâm cho người thân trong gia đình của mình hơn. Đó là những người gắn bó cả đời và luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ, động viên mỗi khi bản mệnh phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

tinh duyen 1
Tử vi tuổi Hợi ngày hôm nay dự báo, tình duyên gặp trắc trở gập ghềnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi ngày hôm nay dự báo, tình duyên gặp trắc trở gập ghềnh. Nhân duyên cô độc, một mình một ngựa. Nguyên nhân có thể do tính cách hơi có phần ích kỷ cho nên tuổi Hợi hôm nay không thể dung hòa được với đối phương. Bên cạnh đó, bạn có cá tính chiếm hữu tương đối lớn, có thể dẫn đến ghen tuông vô cớ, ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự tin tưởng lẫn nhau của hai người.

Có lẽ tuổi Hợi cũng nên chậm lại, tránh nhanh mà vội, lựa chọn những bước đi không tốt khiến tình cảm khó được đà thuận lợi. Thay vào đó, bạn nên thể hiện tình yêu chân thành cũng như sự quan tâm, chăm sóc của mình với đối phương để tạo được sự tin tưởng. Bạn nên học cách lắng nghe và tôn trọng quyền góp ý của tất cả mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tình duyên lũ lượt kéo đến, những con giáp này có có mệnh đào hoa vào ngày 9/10/2021

Tình duyên lũ lượt kéo đến, những con giáp này có có mệnh đào hoa vào ngày 9/10/2021

Dù đang độc thân hay đã có người trong lòng, 3 con giáp này mang mệnh đào hoa bậc nhất vào ngày 9/10/2021 tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi hàng ngày Tử vi ngày 9/10/2021

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch