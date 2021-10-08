Lỡ làm phật lòng ông tơ, bà nguyệt, 3 con giáp này duyên phận lao đao, tình cảm hời hợt vào ngày 9/10/2021

Về tình cảm, bạn cần phải hiểu được rằng, bạn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được những lời nói dối, những lời thóa mạ và sỉ nhục đối phương mà mình đã nói ra, dù cho bạn có đưa ra bao nhiêu lý do đi nữa. Niềm đau và nỗi thất vọng sau những lời nói giận dữ sẽ còn mãi trong trái tim của người bạn yêu thương, khắc sâu và làm biến đổi những cảm xúc và suy nghĩ tích cực của họ dành cho bạn.

Có điều vì ngũ hành nên đôi khi tuổi Tỵ khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân khiến mối quan hệ tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này khá nóng nảy, tính cách thay đổi thất thường nên người ấy cũng không biết làm thế nào để làm hài lòng, lâu dần cũng chán nản và mặc kệ.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh đang đứng trước khá nhiều lựa chọn trong tình yêu. Lúc thì mong mãi chẳng có ai, lúc lại có hàng loạt đối tượng đứng xếp hàng mong chờ trái tim của con giáp này. Hãy nhìn vào những điều mình có thể nhận được trong mối quan hệ đó là tình cảm hay vật chất.

Con giáp này cần dành nhiều sự quan tâm cho người thân trong gia đình của mình hơn. Đó là những người gắn bó cả đời và luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ, động viên mỗi khi bản mệnh phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Tử vi tuổi Hợi ngày hôm nay dự báo, tình duyên gặp trắc trở gập ghềnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi ngày hôm nay dự báo, tình duyên gặp trắc trở gập ghềnh. Nhân duyên cô độc, một mình một ngựa. Nguyên nhân có thể do tính cách hơi có phần ích kỷ cho nên tuổi Hợi hôm nay không thể dung hòa được với đối phương. Bên cạnh đó, bạn có cá tính chiếm hữu tương đối lớn, có thể dẫn đến ghen tuông vô cớ, ảnh hưởng đến mối quan hệ và sự tin tưởng lẫn nhau của hai người.

Có lẽ tuổi Hợi cũng nên chậm lại, tránh nhanh mà vội, lựa chọn những bước đi không tốt khiến tình cảm khó được đà thuận lợi. Thay vào đó, bạn nên thể hiện tình yêu chân thành cũng như sự quan tâm, chăm sóc của mình với đối phương để tạo được sự tin tưởng. Bạn nên học cách lắng nghe và tôn trọng quyền góp ý của tất cả mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.