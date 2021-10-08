Tình duyên 12 con giáp dịp cuối tuần: Ai sẽ mang mệnh đào hoa, ai sẽ lao đao vì nửa kia lạnh lùng?

Trong cuối tuần này, con giáp này may mắn hơn trong chuyện tình duyên . Tuổi Tý không cần phải tìm kiếm đâu xa mà người ấy có khi đang ở ngay gần bên. Trước đó còn mải mê kiếm tiền, phấn đấu vì sự nghiệp nên bản mệnh chẳng hề nhận ra, khi lắng nghe trái tim mình sẽ thấy trái tim rung động từ rất lâu rồi.

Trong khi đó các cặp đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Thời gian bên nhau chỉ càng khiến con giáp này và người ấy yêu thương nhau nhiều hơn, mức độ gắn kết tăng lên rõ rệt, thậm chí chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là biết đối phương muốn gì rồi. Hãy tạo cho mình thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa nhé.

Tình cảm tuổi Sửu cuối tuần này rất thuận lợi. Người độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên “trời sinh một cặp”. Bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp, giữa hai người dường như không có khoảng cách nào. Đời sống tình cảm càng thêm vui vẻ vì vợ chồng cùng mang không khí lạc quan yêu đời vào gia đình.

Tuổi Dần

Về phương diện tình cảm thì đừng nên nóng vội bởi cái gì cũng cần thời gian chín muồi. Hãy bỏ ngoài tai những lời công kích phía sau mà mất đi lý trí, hãy để mọi chuyện tiến triển từ từ, theo cách tự nhiên nhất, có như vậy thì tuổi Dần mới không phải hối hận vì quyết định quá vội vàng. Tình hình sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong cuối tuần này sẽ có đường tình duyên khá khởi sắc. Vì vậy, đây là cơ hội để giúp những ai đang có hiểu lầm giải tỏa và tạo sự tin tưởng trở lại. Đừng đặt cái tôi lên quá cao, nó sẽ khiến cho những vướng mắc của bạn càng khó giải quyết. Tuổi Mão nên trân trọng điều đó mới mong có được cơ hội yêu đương tốt nhất.

Tuổi Mão trong cuối tuần này sẽ có đường tình duyên khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn Dần tương hợp khiến chuyện tình cảm ngày càng thăng hoa, cuộc sống của người tuổi Thìn như được đắm chìm vào trong mật ngọt vậy. Chẳng còn những mệt mỏi hay buồn bã như trước vì bản mệnh luôn có một người ở bên quan tâm, chia sẻ.

Tuổi Tỵ

Tình cảm gia đình của bạn chẳng mấy hài hòa trong cuối tuần này. Chuyện tranh cãi xảy ra liên miên chẳng rõ nguyên nhân. Có lẽ bản mệnh nên sắp xếp lại những câu chuyện của mình, chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn để có được sự thông cảm và thấu hiểu cho cả hai bên.

Tuổi Ngọ

Vận đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội tìm được định mệnh của đời mình viết nên câu chuyện tình yêu vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Con giáp này tự tin rằng mình có thể làm tốt và đã chứng minh được điều đó.

Vận đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội tìm được định mệnh của đời mình viết nên câu chuyện tình yêu vô cùng ngọt ngào và lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một mái ấm rất hạnh phúc bên cạnh nửa kia của mình. Nếu đã kết hôn, hẳn đối phương sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bản mệnh, cho dù có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa.

Con cái cũng là một trong số những điều khiến con giáp này tự hào. Bản mệnh không đặt ra những yêu cầu quá cao, khắt khe cho con cái mình, ví dụ như phải đứng thứ mấy trong lớp hoặc phải có năng khiếu trên một lĩnh vực nào đó. Tuổi Mùi muốn để con trẻ phát triển tự do hơn.

Tuổi Thân

Tử vi tuổi Thân cuối tuần này nhắc nhở rằng hãy cảnh giác nếu người yêu của bạn thường xuyên đề cập đến một người khác mỗi khi cả hai chuyện trò. Khi đối phương nhắc tới người thứ ba với tần suất liên tục, là một trong những dấu hiệu cảnh báo mối quan hệ của bạn đang đi xuống.

Tuổi Dậu

Sức sống của con giáp này vô cùng mạnh mẽ, can đảm nên không dễ dàng bị đánh bại. Ngoài ra trong ngày này nên tránh tới những nơi có địa hình hiểm trở, nơi ao suối sông hồ để đề phòng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Bởi ngày mới này có điềm báo huyết quang, va chạm vì vậy bản mệnh cần phải hết sức thận trọng.

Người tuổi Tuất và nửa kia chỉ trách móc và chỉ nhìn vào khuyết điểm của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình cảm vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà tranh cãi, bất đồng với nhau. Người tuổi Tuất và nửa kia chỉ trách móc và chỉ nhìn vào khuyết điểm của đối phương khiến cho mâu thuẫn chẳng thể được giải quyết vấn đề đang tồn tại mà càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Tuổi Hợi

Trong tình cảm, cuối tuần này bạn trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương hơn và mất niềm tin với cuộc sống, nhất là khi phải đối diện với sự lăng mạ, khước từ và chỉ trích. Bạn cần sự trân trọng với phẩm chất của mình chứ không phải là sự lợi dụng hay những phán xét sai lầm về lối sống của mình, điều đó khiến bạn sa vào tình cảnh tự thương thân trách phận và những mối ưu tư hoài nghi về những gì bản thân đang thể hiện.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.