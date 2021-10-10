Những con giáp này cần tránh vận hao tài, thận trọng hơn trong chi tiêu kẻo kẻ gian lừa gạt vào ngày 11/10/2021

Tâm linh - Tử vi 10/10/2021 12:19

Tử vi cho thấy, trong ngày 11/10/2021, 3 con giáp này cần tránh vận hao tài, thận trọng hơn trong chi tiêu kẻo kẻ gian lừa gạt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong ngày nên thận trọng trong chuyện tiền bạc kẻo vướng họa hao tài. Con giáp này không được chủ quan, lơ là bởi nhiều chuyện tưởng chừng đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng thay đổi vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan.

Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà người tuổi Sửu phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan biến trong phút chốc mà không kịp trở tay.

hao tai 1
Người tuổi Sửu trong ngày nên thận trọng trong chuyện tiền bạc kẻo vướng họa hao tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày hung tinh ngáng trở, chuyện kiếm tiền của tuổi Mão khá khó khăn. Con giáp này dễ dàng bị lừa gạt, chiếm đoạt thành quả làm việc của mình. Tiền bạc đáng lẽ thuộc về mình thì lại bị cướp đoạt mất.

Trong phương diện sự nghiệp, tuổi Mão được khuyên nên hoãn những việc trọng đại trong hai ngày tới như nhận việc mới hoặc nhận hỗ trợ tài chính của người thân, hứa hẹn mang lại nhiều may mắn. Niềm tin vào sự thành công chính là động lực giúp bản mệnh hành động theo những cách tốt nhất.

hao tai 2
Hôm nay người tuổi Mùi không nên chủ quan trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi không nên chủ quan trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao, nguy hiểm. Nếu không thận trọng thì con giáp này sẽ phải trả giá bằng việc tiền bạc hao hụt không ít.

Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên vì có điềm báo hao tài rõ ràng nên làm gì cũng phải thận trọng. Tốt hơn hết người tuổi Mùi nên tập trung vào công việc chính, muốn làm thêm hay đầu tư bên ngoài thì nên tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi quyết định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tam hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ, 3 con giáp này có vận may tài lộc, sự nghiệp thành công trong ngày 11/10/2021

Tam hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ, 3 con giáp này có vận may tài lộc, sự nghiệp thành công trong ngày 11/10/2021

Tử vi cho thấy, trong ngày 11/10/2021, 3 con giáp này có tam hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên có vận may tài lộc, sự nghiệp thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tài vận 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng