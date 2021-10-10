Những con giáp này cần tránh vận hao tài, thận trọng hơn trong chi tiêu kẻo kẻ gian lừa gạt vào ngày 11/10/2021

Người tuổi Sửu trong ngày nên thận trọng trong chuyện tiền bạc kẻo vướng họa hao tài . Con giáp này không được chủ quan, lơ là bởi nhiều chuyện tưởng chừng đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng thay đổi vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan.

Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà người tuổi Sửu phải trả chính là tiền bạc mất bao công sức tích cóp được sẽ tan biến trong phút chốc mà không kịp trở tay.

Trong ngày hung tinh ngáng trở, chuyện kiếm tiền của tuổi Mão khá khó khăn. Con giáp này dễ dàng bị lừa gạt, chiếm đoạt thành quả làm việc của mình. Tiền bạc đáng lẽ thuộc về mình thì lại bị cướp đoạt mất.

Trong phương diện sự nghiệp, tuổi Mão được khuyên nên hoãn những việc trọng đại trong hai ngày tới như nhận việc mới hoặc nhận hỗ trợ tài chính của người thân, hứa hẹn mang lại nhiều may mắn. Niềm tin vào sự thành công chính là động lực giúp bản mệnh hành động theo những cách tốt nhất.

Hôm nay người tuổi Mùi không nên chủ quan trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi không nên chủ quan trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc như cho người khác vay tiền hoặc vội vàng tin theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao, nguy hiểm. Nếu không thận trọng thì con giáp này sẽ phải trả giá bằng việc tiền bạc hao hụt không ít.

Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên vì có điềm báo hao tài rõ ràng nên làm gì cũng phải thận trọng. Tốt hơn hết người tuổi Mùi nên tập trung vào công việc chính, muốn làm thêm hay đầu tư bên ngoài thì nên tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi quyết định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.