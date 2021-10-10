Tình duyên 12 con giáp ngày 11/10/2021: Mão được tam hội nâng đỡ, Dậu có phần kém sắc

Tâm linh - Tử vi 10/10/2021 20:28

Tình duyên 12 con giáp ngày 11/10/2021 cho thấy Mão được tam hội nâng đỡ, Dậu có phần kém sắc.

Tuổi Tý

Hôm nay Thủy sinh xuất cho Mộc, có lẽ vì dành quá nhiều thời gian cho công việc mà con giáp này có phần bỏ bê gia đình. Đối phương chán nản vì suốt ngày phải chờ đợi tuổi Tý, rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà ra. Bản mệnh cần sớm nghĩ cách hâm nóng mối quan hệ để cải thiện tình trạng.

Tuổi Sửu

Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay bất thuận do ngũ hành bản mệnh sinh xuất, con giáp này hi sinh nhiều cho tình yêu nhưng không nhận được những gì xứng đáng thuộc về mình. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi luôn là người phải cố gắng, một mình vun đắp cho mối quan hệ tình yêu của hai người.

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Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay bất thuận do ngũ hành bản mệnh sinh xuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh rằng có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ đi, để khúc mắc ngày một lớn dần.

Tuổi Mão

Ngày mới hôm nay tuổi Mão nhờ cục diện tam hội nâng đỡ nên đường tình duyên tốt đẹp hơn trước. Đối phương dần hiểu và thông cảm cho nỗi khó khăn của con giáp này, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa. Điều này cũng là vì bản mệnh biết cách dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục đối phương lắng nghe mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong vận trình tình cảm. Con giáp này được người nào đó dẫn dắt, giới thiệu làm quen với đối tượng khá ưng ý. Mối quan hệ tiến triển vượt ngoài mong đợi, nhân duyên trong ngày cực tốt mang đến hạnh phúc ngập tràn cho bản mệnh.

Tuổi Tỵ

Con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc nên tự mình quyết định tất cả mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

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Đường tình duyên của tuổi Ngọ hôm nay sẽ có những tín hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Đường tình duyên của tuổi Ngọ hôm nay sẽ có những tín hiệu đáng mừng. Con giáp này và nửa kia có thể đi đến quyết định nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới, gắn bó mật thiết với nhau hơn. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng rất hài hòa, tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên vận trình tình cảm của người tuổi Mùi hôm nay không được như ý. Dù con giáp này yêu thương nửa kia của mình rất nhiều nhưng hai người vẫn thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng từ những vấn đề vụn vặt nhất. Có lé cái tôi quá lớn khiến tuổi Mùi không chịu nhún nhường, đẩy mối quan hệ đi vào bế tắc.

Tuổi Thân

Với những người đã có đôi có cặp cũng sẽ tận hưởng được những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa con giáp này và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để người tuổi Thìn cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống.

Tuổi Dậu

Dậu gặp ngũ hành Mộc Kim xung khắc nên đường tình duyên có phần kém sắc, dẫn đến những hiểu lầm trong quan hệ vợ chồng. Con giáp này và nửa kia đều muốn điều tốt cho đối phương nhưng lại không được công nhận. Tổn thương đến từ những chuyện nhỏ chứ không phải to lớn gì.

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Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất trong ngày thứ năm này nhờ tam hội trợ lực, nhờ thế mà không vấp phải sự phản đối, cản trở của bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất trong ngày thứ năm này nhờ tam hội trợ lực, nhờ thế mà không vấp phải sự phản đối, cản trở của bất cứ ai. Người độc thân sớm tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi được sự ủng hộ và chúc phúc của gia đình, bạn bè nên vô cùng hạnh phúc và có thể bàn tính đến chuyện trăm năm.

Tuổi Hợi

Mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể chính bạn cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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