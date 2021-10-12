Tiểu nhân rình rập, thị phi phiền não, 3 con giáp này ngày 13/10/2021 dễ gặp chuyện hao tài, khó giải quyết công việc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 20:54

Tử vi ngày 13/10/2021 cho thấy 3 con giáp này dễ gặp chuyện hao tài, khó giải quyết công việc vì bị tiểu nhân rình rập, thị phi phiền não.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 13/10/2021 cho biết người tuổi Dần sẽ phải khá đau đầu trong hôm nay khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, vì thế đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội khi gặp kích động, biết đâu bản mệnh sẽ vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.

Thương Quan cũng nhắc nhở trong ngày hôm nay, bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, bản mệnh cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin.

13/10/2021 2
Dần sẽ phải khá đau đầu trong hôm nay khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Quan kéo theo những mối thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản mệnh chưa tìm được cách khống chế tình hình mà không khiến cho tình hình ngày càng xấu đi.

Thời điểm này còn có điềm báo tiểu nhân rình rập. Lời khuyên dành cho những chú Dê là bạn nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ lợi dụng những kẽ hở sai sót do bạn tạo ra để gây chuyện, tốt nhất là phòng còn hơn tránh.

13/10/2021 1
Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện, đừng quá nóng vội.

Đã vậy, tài lộc của bản mệnh còn có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Họa phá tài hao tài đã rất rõ ràng, con giáp này cần có biện pháp tích cực để thắt chặt chi tiêu, giữ tài lộc tích tụ, tránh cho tiền bạc tiêu tan ngay trong tức khắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phúc lộc dồi dào, vận sáng tiền bạc, 3 con giáp này ngày 13/10/2021 dễ dàng gặt hái được thành công, vận may bao quanh dư sức dùng

Phúc lộc dồi dào, vận sáng tiền bạc, 3 con giáp này ngày 13/10/2021 dễ dàng gặt hái được thành công, vận may bao quanh dư sức dùng

Tử vi ngày 13/10/2021 cho thấy 3 con giáp này ngày 13/10/2021 dễ dàng gặt hái được thành công, vận may bao quanh dư sức dùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi ngày 13/10/2021 Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng