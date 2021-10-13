Tam hợp hài hòa, tài lộc vượng sắc, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 đường công danh xán lạn, thu nhập dồi dào không xuể

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 21:12

Tử vi ngày 14/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này ngày 14/10/2021 đường công danh xán lạn, thu nhập dồi dào không xuể.

Tuổi Sửu

Hôm nay người tuổi Sửu nhờ tam hợp với địa chi ngày nên đường công danh của con giáp này vượng sắc, có lợi cho người đang đi học, vừa học vừa làm, tiến thân bằng thi cử hay công chức nhà nước. Khả năng tiếp thu của người tuổi Sửu rất cao nên có thể đạt được thành tích đúng như mong muốn.

Trong mọi lĩnh vực những người đi tiên phong và sáng tạo luôn gặt hái được thành công, càng trau dồi kiến thức thì người tuổi Sửu càng hiểu biết và áp dụng chúng vào công việc, không lo không được trọng dụng. Con giáp này cứ đường hoàng mà tiến bước để giành lấy vị trí xứng đáng với mình.

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Hôm nay người tuổi Sửu nhờ tam hợp với địa chi ngày nên đường công danh của con giáp này vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay tiến triển tốt đẹp. Người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong quá trình đi tìm công việc mới nhờ việc gây ấn tượng tốt bởi tính cách nhanh nhẹn, sáng dạ. Đa tài là tốt nhưng nên tập trung vào thế mạnh lớn nhất của mình thì mới ghi được dấu ấn mạnh mẽ.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Không kể là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều nhận được một khoản dư lớn trong ngày hôm nay.

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Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi Hợi rạch ròi giữa công việc và tình cảm, tuyệt nhiên không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Các kế hoạch vẫn đang đi đúng quỹ đạo mong muốn giúp những người này an tâm phần nào.

Vận trình tài lộc sáng rõ. Các hạng mục đầu tư đến bây giờ mới phát huy tốt hiệu quả và mang lại cho bản mệnh những khoản thu rõ ràng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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