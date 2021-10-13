12 con giáp cần chú ý gì về sức khỏe ngày 14/10/2021?

Tử vi tuổi Tý hôm nay rơi vào cục diện Thổ khắc Thủy mệnh chủ yếu nhược, nên chú ý các bệnh liên quan đến thận. Tránh để cái tôi bộc phát, nếu không sẽ cản trở tới quá trình làm việc.

Về sức khỏe , bạn chớ nên ngại lao động chân tay mà nên tích cực vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp toàn bộ phần nước dư thừa được thoát ra bên ngoài.

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần hôm nay rơi vào cục diện Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng chứng đầy bụng, khát nước, bí tiểu. Làm việc vất vả cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý.

Tuổi Mão

Thổ sinh Kim quá vượng dễ gây ra triệu chứng khát nước. Người này cần đề phòng chứng khát nước, chủ yếu do âm khó ẩm nhiều, ngũ tạng bốc hỏa. Mão trọng do dương khí trong tỳ thận không đủ, nước trong cơ thể không chuyển hóa.

Thổ sinh Kim quá vượng dễ gây ra triệu chứng khát nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dưỡng gan sẽ là cách dưỡng sinh tốt nhất cho sức khỏe của bạn hôm nay. Lý luận của Đông y cho rằng, vị chua có tính thu, khi hấp thu vào gan sẽ không có lợi cho việc sản sinh dương khí và khai thông gan khí.

Tuổi Tỵ

Hỏa Thổ tương sinh nhược khí gây khó chịu ở đại tràng. Đây cũng là tạng cần được bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày

Tuổi Ngọ

Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng tiêu thụ thường xuyên thịt hoặc cá ăn trong bữa sẽ mắc triệu chứng cholesterol cao gấp 3-4 lần so với người ăn chay hay người có bữa tối đạm bạc hơn. Tuổi Ngọ nên lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn cho bữa tối của mình.

Ngọ nên lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn cho bữa tối của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Một trong những phương thức làm trắng răng dân gian là sử dụng giấm táo. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi nhiều người sử dụng dấm táo để làm trắng răng một cách tự nhiên, thì nó không phải là thứ bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Tuổi Thân

Nếu những người xung quanh thường cảm thấy không vui hay thất vọng về thái độ của bạn, cần xem xét đến việc bạn đang bị mất ngủ. Nhiều nhà khoa học đã khẳng định rằng, điều này đúng ở cả mọi lứa tuổi mà nhất là thanh thiếu niên.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay các chứng trạng của chân răng phản ánh trạng thái hư, thực, hàn, nhiệt của vị và thận. Nói cách khác, đau răng là hiện tượng bệnh lý của tạng, phủ. Chú ý răng đau do nhiệt, khi ăn các thức ăn cay nóng thì triệu chứng đau tăng, thích thứ mát, chân răng sưng trướng, khát nước.

Về sức khỏe tuổi Tuất dự báo bạn nên chú ý chăm sóc gan nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe tuổi Tuất dự báo bạn nên chú ý chăm sóc gan nhiều hơn nếu có những hiểu hiện thường hay giận, cáu gắt, đau đầu, mắt mờ, hai bên hốc sườn đầy trướng đôi khi có đau, cổ họng như có vật gì chẹn cứng, nuốt không xuống khạc không ra, thường thở dài không vui, ăn kém, mệt mỏi.

Tuổi Hợi

Tử vi tuổi Hợi hôm nay dự báo mặt sức khỏe hôm nay bạn cần dưỡng phổi để có một ngày khỏe mạnh. Bạn có thể ăn nhiều trái cây hoặc rau quả có màu trắng như củ cải trắng, rau cải thảo, nấm trắng, nấm kim châm, củ sen, quả lê tươi, củ sắn, mía.... và nhiều loại rau củ quả khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.