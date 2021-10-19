Quý nhân giúp đỡ, cát tinh phù trợ, 3 con giáp này có may mắn tài lộc, vận hỷ trong chuyện công danh ngày 20/10/2021

Tâm linh - Tử vi 19/10/2021 17:14

Tử vi ngày 20/10/2021 cho thấy 3 con giáp này có may mắn tài lộc, vận hỷ trong chuyện công danh nhờ có quý nhân giúp đỡ, cát tinh phù trợ.

Tuổi Dần

Hôm nay sức sáng tạo và khả năng lĩnh hội của bạn rất cao, có điềm quý nhân giúp đỡ. Nhưng công việc trong ngày lại gặp khó khăn, bạn có xu hướng bế quan tỏa cảng, tự giày vò chính mình. Có nhiều ý tưởng và suy nghĩ muốn nói nhưng đứng trước lãnh đạo lại không cất lên lời.

Vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể. Nếu con giáp này cho rằng số tiền mình may mắn có được thì nghĩa là bản mệnh đang không đánh giá đúng năng lực của mình. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được.

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Vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/10/2021, cát tinh nâng đỡ cho những quyết định của tuổi Tỵ thêm phần sáng suốt. Có thể lời khuyên của ai đó cũng đáng tham khảo nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì con giáp này luôn phải chịu trách nhiệm với nó cho tới cùng.

Đây cũng là ngày mà ai đó sẽ giúp đỡ con giáp này, đồng hành cùng với tuổi Tỵ, giúp con giáp này vượt qua những khó khăn, hay thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong những tình huống mà bản thân chưa tìm hướng xử lý được.

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Cát tinh nâng đỡ cho những quyết định của tuổi Tỵ thêm phần sáng suốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vô cùng may mắn khi quý nhân nâng đỡ khi khó khăn trong công việc. Nếu con giáp này đang làm việc tự do sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ đối tác tới đồng nghiệp. Bản mệnh còn được mời đi ăn uống, tham gia tiệc tùng.

Đường tài lộc khá dồi dào, con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn, có thể tìm được những mối làm ăn có lợi hoặc thu được lợi nhuận từ những lần đầu tư trước đó. Về phương diện tình cảm, tuổi Mão còn độc thân đừng tự đóng cửa trái tim mình, từ chối những cơ hội đón nhận hạnh phúc đến với mình như thế.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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