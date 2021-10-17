Tử vi 12 con giáp tuần mới từ 18 - 24/10/2021: Tý tràn năng lượng, Thìn gặp khó khăn, Hợi bình ổn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, tuổi Tý khá hào hứng và giữ được nguồn năng lượng luôn tràn đầy trong công việc. Con giáp này nảy ra không ít những ý tưởng sáng tạo và dự định thú vị, tin vui là hầu hết chúng đều có thể áp dụng được ngay, hứa hẹn gặt hái những thành tích mà chính bản mệnh cũng phải bất ngờ.

Chẳng những công việc, đường tài lộc của tuổi Tý cũng khá lý tưởng. Tài tinh soi rọi, đây là thời điểm rất thích hợp để con giáp này đầu tư hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi tiến hành bản mệnh cần phải nắm rõ tình hình, tránh bị thua lỗ hoặc bị kẻ xấu lừa lọc.

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, vận trình của tuổi Sửu không có nhiều biến động, mọi thứ bình ổn, không gian truân nhưng cũng khó đạt được sự đột phá rõ ràng nào. Ngay đầu tuần, bản mệnh chưa thực sự dồn hết tâm sức vào công việc mình đang làm nên khiến cho nhiều lỗ hổng làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của tuổi Sửu cũng đều khá ổn định. Con giáp này được tài tinh ở bên nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình.

Bên cạnh đó, cát tinh mang đến cho con giáp này sự hỗ trợ không nhỏ của người bên cạnh, nhắc nhở bản mệnh về những thiếu sót của bản thân để kịp thời sửa chữa, gạt bỏ những hung hiểm vấp phải. Đó cũng là bởi thường ngày tuổi Sửu luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên bây giờ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với khá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Công việc tuy vẫn được cát tinh nâng đỡ nhưng vẫn gặp phải không ít khó khăn, trở ngại, khiến bản mệnh phải tốn nhiều thời gian hơn người khác để tiến đến mục tiêu.

Vào giữa tuần, tuổi Dần cần thận trọng từng lời ăn tiếng nói và cách hành xử. Hung thần xuất hiện mang theo họa tiểu nhân có thể tung ra những lời đồn thổi thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân của con giáp này. Điều đó có thể sẽ thổi bay cơ hội tiến thân trong tương lai của bản mệnh, vì thế đừng để mình mắc phải sai lầm.

Đầu tuần vận tài lộc của bản mệnh không tốt khi mà có hung tinh án ngữ và gây khó khăn trong chuyện kiếm tiền, đã thế còn phải chi tiêu đủ thứ ngoài kế hoạch. Song con giáp này đừng quá lo lắng, bởi cuối tuần tài lộc vượng, bản mệnh cố gắng chăm chỉ làm việc thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, tuổi Mão được cát tinh trợ mệnh nên mọi chuyện trôi qua khá êm đềm. Công việc đang lúc tiến triển suôn sẻ, cát tinh cùng xuất hiện hiệp lực hỗ trợ cho bản mệnh có nhiều tiềm năng phát triển.

Con giáp này vốn là người năng động và ham học hỏi nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến trong khả năng. Một tuần làm việc sẽ trôi qua nhanh chóng và thư thái nếu bản mệnh biết giữ thái độ khiêm tốn và tận dụng được sức mạnh tập thể.

Điểm nổi bật lớn trong tử vi tuần mới của tuổi Mão có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc rực rỡ ở cuối tuần. Tài tinh xuất hiện tới tấp, báo hiệu rằng con giáp này dù làm nghề gì thì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến.

Khi đối diện với khó khăn chồng chất trong công việc, tuổi Thìn được khuyên nên giữ thái độ bình tĩnh và khiêm tốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 18/10 đến 24/10/2021,vận trình tuần mới dự báo giữa tuần có những khó khăn mà tuổi Thìn phải đối mặt vào. Con giáp này luôn trong trạng thái bất an, bồn chồn không yên. Thế nhưng, bản mệnh đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ lại tốt đẹp trở lại, những ngày cuối tuần sẽ có khởi sắc rõ rệt.

Khi đối diện với khó khăn chồng chất trong công việc, tuổi Thìn được khuyên nên giữ thái độ bình tĩnh và khiêm tốn. Ngoài ra, con giáp này nên học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để rút ra những bài học cũng như phương hướng phát triển sự nghiệp.

Tài lộc trong tuần lên xuống trầm bổng khá bất thường. Ngay từ đầu tuần con giáp này nhận được những cơ hội kiếm tiền làm giàu khả quan. Song đại hao hung tinh cảnh báo bản mệnh đang có dấu hiệu chi tiêu thiếu kiểm soát. Con giáp này sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn nếu muốn đầu tư vào tương lai.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hằng tuần của 12 con giáp, từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, vận trình của tuổi Tỵ càng về cuối tuần sẽ càng thuận lợi hơn. Do đó, nếu có việc quan trọng, con giáp này nên để tới cuối tuần hãy tiến hành hoặc đưa ra quyết định để cát khí tăng thêm, mọi chuyện sẽ thêm phần thuận lợi.

Đầu tuần, tâm trạng của tuổi Tỵ có phần bất ổn, dễ nổi cáu với sai lầm của người khác. Con giáp này thậm chí còn không cho đối phương cơ hội giải thích mà lập tức đưa ra kết luận về sự thiếu năng lực của đối phương. Thái độ này sẽ khiến bản mệnh vô tình gây thù chuốc oán mà không hay biết, hãy cư xử tinh tế hơn.

Trong tuần còn có sự xuất hiện của tiểu hao là điềm báo hao tài tốn của mà mệnh chủ không được chủ quan. Có thể ban đầu chỉ là những khoản chi tiêu nhỏ nên con giáp này không để ý, nhưng để lâu sẽ gây ra ảnh hưởng lâu dài ảnh hưởng tới nguồn tài chính của bản mệnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, tiểu nhân gây trở ngại khiến tuổi Ngọ khó được yên thân. Tiểu nhân tìm cách ngáng trở, cướp đoạt công sức còn đặt điều vu khống khiến con giáp này luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Cũng may bản mệnh biết cách để chứng minh năng lực, đập tan chiêu trò của kẻ tiểu nhân cũng như cố gắng hoàn thiện thiếu sót của bản thân. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say và cống hiến của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp nhìn nhận tốt nên bản mệnh vẫn được mọi người tin tưởng.

Tài lộc trong tuần không quá vượng, thậm chí nếu không cẩn thận, con giáp này còn có thể vướng họa phá tài do hung tinh gây ra bất cứ lúc nào. Con giáp này chớ nên ỷ thế kiếm được tiền mà tiêu xài hoang phí, nếu không có tiền núi cũng đến ngày cạn kiệt.

Tiểu nhân tìm cách ngáng trở, cướp đoạt công sức còn đặt điều vu khống khiến con giáp này luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, hung lấn cát báo hiệu một tuần khá gian truân với tuổi Mùi. Công việc ngày càng nhiều, áp lực tăng lên khiến con giáp này có lúc không bắt kịp tiến độ, sơ sểnh có thể mắc vài lỗi nhỏ. Bản mệnh nên lập kế hoạch rõ ràng, làm việc có trọng tâm và cẩn trọng thì mọi chuyện đều ổn thỏa.

Cũng may là càng về cuối tuần mọi chuyện càng dễ chịu hơn, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Bằng nỗ lực của mình, con giáp này cuối cùng cũng tìm ra được hướng đi cho mình cũng như cách thức để giải quyết những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, bản mệnh cũng cần nhìn lại những sai lầm của mình để không vấp ngã ở cùng một chỗ.

Tuần này, tuổi Mùi có thể gặt hái được nhiều thành quả trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, thương trường như chiến trường, việc kinh doanh cũng giống như một canh bạc, có lúc dựa vào thực lực, nhưng cũng có khi là sự may mắn. Dù thế nào, con giáp này cũng đừng nên nản lòng thoái chí, cứ kiên trì rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thân

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, công việc của tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm đầu tuần này, thế nhưng đến cuối tuần lại có dấu hiệu đi xuống do chịu ảnh hưởng của hung tinh. Hung thần này sẽ gây không ít khó khăn khiến con giáp này một phen lao đao.

Tuổi Thân rất dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là cấp trên do những quan điểm trái ngược. Con giáp này cần phải giữ bình tĩnh, suy xét cẩn thận trước khi phát ngôn, không nên hành động quá nóng nảy gây ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, tuổi Dậu có không ít thách thức nhưng kèm theo cả cơ hội, đòi hỏi bản mệnh phải luôn tỉnh táo để có thể đón nhận mọi thứ. Ngay từ đầu tuần con giáp này đã vấp phải họa tiểu nhân, có nhiều khó khăn cản trở khiến cho bản mệnh không thể đạt được những mục tiêu mình đã đề ra.

Tuy nhiên, tuổi Dậu cũng không cần quá lo lắng bởi xem tử vi tuần mới thì thấy cát tinh vẫn đang ở bên, giúp cho con giáp này vượt qua những cửa ải gian nan nhất. Quý nhân nam mệnh sẽ xuất hiện và chỉ cho bản mệnh lối đi phía cuối con đường.

Trong tuần, tuổi Dậu còn được đón tin vui tài lộc. Có hai cát thần cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Chỉ cần con giáp này bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm, không để tiền bạc rơi vào tay người khác thì hoàn toàn không phải lo thiếu tiền tiêu.

Ngay từ đầu tuần, tài lộc đã cực vượng, con giáp này nhanh chóng tìm thấy cơ may để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, vận trình của tuổi Tuất lên bổng xuống trầm nhưng nhìn chung là không có gì đáng lo. Ngay từ đầu tuần, tài lộc đã cực vượng, con giáp này nhanh chóng tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội và thu về nguồn lợi đáng kể.

Thời điểm đầu tuần công việc không được hanh thông, bản mệnh chưa thực sự tập trung nên hiệu suất sụt giảm rõ rệt. Nhưng càng về cuối tuần, vận trình của con giáp này càng thêm phần suôn sẻ khi được cát tinh chỉ lối dẫn đường, tuổi Tuất cũng không mắc phải sai lầm gì.

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng tuần của 12 con giáp, từ ngày 18/10 đến 24/10/2021, tuổi Hợi đón một tuần mới khá bình ổn, mọi thứ đều trôi qua rất êm đềm, nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ thấy tinh thần vô cùng hứng khởi, làm việc gì cũng nhanh hơn, đạt hiệu suất bất ngờ.

Đôi lúc vẫn có những khó khăn xuất hiện cản trở song con giáp này xử lý thuận lợi, giành được cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian tới. Bản mệnh cũng được cấp trên vô cùng tin tưởng và an tâm mỗi khi giao nhiệm vụ.

Tài lộc không có nhiều biến động nhưng cơ bản con giáp này vẫn có một nguồn tài chính ổn định nhờ tích góp từ trước. Bản mệnh có thể thoải mái làm những việc mình muốn bằng chính số tiền mình đã làm ra được. Song chớ vì vậy mà chủ quan, đặc biệt là các kế hoạch đầu tư cần tính toán cho thật kĩ càng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.