Cát thần nâng đỡ, tam hội sánh bước, 3 con giáp này ngày 18/10/2021 gặp dữ hóa lành, sự nghiệp vững bước

Tâm linh - Tử vi 17/10/2021 21:37

Tử vi ngày 18/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này gặp dữ hóa lành, sự nghiệp vững bước nhờ có cát thần nâng đỡ, tam hội sánh bước.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/10/2021 hôm nay, cát thần nâng đỡ nên việc làm ăn của tuổi Dậu có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Con giáp này có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn.

Kim sinh Thủy hôm nay cũng cho thấy mối nhân duyên của tuổi Dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 18/10/2021 hôm nay, nhờ có tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp con giáp này khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của con giáp này rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào thứ Hai này, người tuổi Mão nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân nên gặp dữ hóa lành, thuận lợi vượt qua giông bão. Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc.

Ngoài ra, thời vận khai thông, Mão kiếm tiền dễ dàng, khả năng sẽ tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Con giáp làm một thu mười, kinh doanh ở đâu là thu về lợi nhuận ở đó. Công việc của Mão ngày một thăng tiến, ổn định, có được cuộc sống an yêu, viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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