Hung tinh đeo bám, tiểu nhân hãm hại, 3 con giáp này ngày 18/10/2021 cẩn thận bị chơi xấu, đường công danh gập ghềnh, khó tránh khỏi thị phi

Tâm linh - Tử vi 17/10/2021 21:46

Tử vi ngày 18/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này cẩn thận bị chơi xấu, đường công danh gập ghềnh, khó tránh khỏi thị phi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/10/2021 hôm nay, tuổi Mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của hung tinh, bởi chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là con giáp này rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay.

Song nếu con giáp này có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Tuổi Mùi hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt. Hãy coi những vấn đề gặp phải như một thử thách để khẳng định bản thân.

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Mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của hung tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 18/10/2021 hôm nay, đường sự nghiệp của tuổi Tuất bị ngáng trở. Dù luôn cố gắng làm việc nhưng con giáp này vẫn có thể phải chịu ánh mắt nghi ngờ, gièm pha. Có thể những kẻ xấu bụng đang tìm mọi cách để hạ bệ bản mệnh.

Dù bức xúc thế nào đi nữa, con giáp này cũng chớ nên hành động thiếu lý trí, vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ tiểu nhân thêm phần đắc ý vì dần đạt được mục đích của mình. Hãy rèn luyện sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ khẳng định bản thân.

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Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/10/2021 hôm nay, do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Nếu đã là người trưởng thành, con giáp này nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Bản mệnh vốn là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tuổi Hợi khó gặt hái được thành công hơn người khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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