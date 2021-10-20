Sức khỏe hôm nay, nên bổ sung những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ, như bí, bí đỏ hokkaido, cà rốt…lại kích thích chức năng của tỳ vị. Chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn giúp lấy lại cân bằng. Một cốc trà gừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay khuyên bạn, chế độ ăn uống hôm nay cần bổ sung vào thực đơn những món ăn bổ Kim khí. Chẳng hạn như: củ sen, rễ gừng, củ cải đen, củ cải trắng (daikon), tỏi và lá cải. Đó đều là những thực phẩm giàu chất xơ, sẽ hỗ trợ ruột già tiêu hóa thức ăn.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay khuyên bạn, chế độ ăn uống hôm nay cần bổ sung vào thực đơn những món ăn bổ Kim khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đừng nên làm việc quá sức, để cơ thể suy nhược, mất sức sẽ giảm sức đề kháng, bỏ bữa dễ mắc bệnh tim mạch, đau dạ dày. Bổ sung ngô, rau cải Bruxelles, hành tây, hành lá, hành búi, đậu lăng da cam, dâu tây vào thực đơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trong thời kì thai kì nên chú ý giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ và bé. Vitamin D có trong ánh nắng mặt trời đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của thai nhi và bà bầu. Mỗi ngày bạn nên ra ngoài ít nhất 30 phút để cơ thể hấp thụ vitamin D trong ánh nắng mặt trời. Loại vitamin này góp phần giúp bé phát triển xương chắc khỏe.

Tuổi Thìn

Đừng tạo hoàn cảnh tiếp cận quá dễ với để thực phẩm để tránh việc chúng ta ăn vặt quá nhiều. Hãy tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Điều này có thể giúp mọi người ít suy nghĩ về các món ăn vặt.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Bạn có thể cùng bạn bè hoặc người thương đến quán cà phê, tiệm sách để làm những điều mình thích.

Tuổi Ngọ cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh để bị nhiễm hàn tính gây bệnh cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, bạn cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh để bị nhiễm hàn tính gây bệnh cao huyết áp. Các mẹ bầu cũng lưu ý giữ gìn sức khỏe, khi làm việc nhà cần tránh ngâm nước quá lâu gây cảm lạnh hoặc nấu ăn bị bỏng.

Tuổi Mùi

Sức khỏe của bạn hôm nay không tốt, tinh thần cũng như tình trạng ăn uống giảm sút, dễ mắc bệnh về tiêu hóa. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi trong thời gian qua thì lúc này con giáp này có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi, đọc sách.

Tuổi Thân

Hôm nay vận sức khỏe sung mãn. Bạn làm gì cũng có tính toán dự liệu từ trước nên khá nhàn tản, vui vẻ ít lo nghĩ. Có lẽ đây là lúc bạn khám phá những điều hay ho trong cuộc sống, bởi tâm thế viên mãn này thực sự rất ít khi xuất hiện.

Tuổi Dậu

Bạn tránh đến vùng sông nước mà gặp nguy hiểm. Hôm nay tinh thần bạn yếu kém, chịu nhiều stress cho nên cần phải dành thời gian nghỉ ngơi. Bạn nên đi ngủ sớm và không nên làm việc quá khuya, đồ ăn nhanh cũng là kẻ thù của tuổi Dậu cho nên bạn nên tránh xa nó.

Hôm nay tinh thần bạn yếu kém, chịu nhiều stress cho nên cần phải dành thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, bạn nên đề phòng cách bệnh ngoài da, các loại mụn nhọt và hiện tượng nóng trong người. Sẽ tốt hơn nếu bạn tích cực tập luyện dưỡng sinh, bên cạnh đó là hạn chế uống nhiều bia rượu, ăn các thức ăn quá nhiều đạm trong này hôm nay.

Tuổi Hợi

Sức khỏe, hôm nay bạn chú ý bệnh đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Tâm tình hoảng loạn, hay lo lắng. Bạn nên ăn uống cẩn thận, không nên ăn quá nhiều đồ đóng hộp và thức ăn nhanh, đồ dầu mỡ cũng sẽ khiến cho sức khỏe của bạn trở nên có vấn đề.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.