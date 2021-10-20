Tử vi 12 con giáp cho thấy, bước vào tháng 11 năm nay, những con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, đen không ngóc đầu lên nổi.

Tuổi Tý

Năm 2020 là năm tuổi của người tuổi Tý, vận thế suy yếu, chuyện phiền phức liên tiếp xảy ra, cho dù là cuộc sống hay công việc đều tiến triển không thuận lợi, các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng.

Khi bước vào tháng 11, do gặp hạn tiểu nhân nặng nề, nên con giáp này phải đối diện hàng loạt thị phi, phiền phức. Vì thế, dù có nỗ lực hết mình, nhưng trong công việc vẫn không được như ý muốn, lại còn bị đơm đặt của kẻ tiểu nhân. Sức khỏe vào thời gian này của người tuổi Tý xuống dốc, liên tiếp mắc các bệnh hô hấp do đó cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và luôn giữ lối sống lành mạnh.

Khi bước vào tháng 11, do gặp hạn tiểu nhân nặng nề, nên con giáp này phải đối diện hàng loạt thị phi, phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian cuối năm 2021 là thời điểm khó khăn của người tuổi Mão. Không chỉ công việc không suôn sẻ, không có cơ hội thăng tiến, bị tiểu nhân gièm pha mà tài vận cũng không khởi sắc.

Con giáp này trong thời điểm tháng 11, nếu không cẩn thận mà quá tin lời người khác hoặc đầu tư vô độ mà không suy nghĩ kỹ ắt sẽ thua lỗ nặng nề về tiền bạc, thậm chí vấp phải chuyện kiện tụng.

Người tuổi Mùi do pham phải hại Thái Tuế nên vào tháng 11/2021 công việc không thông, tình cảm trắc trở, tài vận khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi do pham phải hại Thái Tuế nên vào tháng 11/2021 công việc không thông, tình cảm trắc trở, tài vận khó khăn, thậm chí còn rơi vào cảnh “phá sản, tay trắng”.

Thời điểm cuối năm là thời điểm khó khăn nhất về tài chính của người tuổi Mùi do bị hung tinh đại hao khắc chế, chính vì thế đầu tư thất bại, dễ bị lừa gạt về tiền nong.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-vao-thang-11-nam-nay-nhung-con-giap-nay-bi-tieu-nhan-ham-hai-den-khong-ngoc-dau-len-noi-432171.html