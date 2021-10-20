2 ngày cuối tuần (23-24/10), 3 con giáp này may mắn ngập tràn, tài lộc vượt trội, đếm tiền mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 20/10/2021 22:22

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23-24/10) cho thấy, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, tài lộc vượt trội, đếm tiền mỏi cả tay.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Mão họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Tử vi cuối tuần này những khó khăn trong công việc từ đầu tuần sẽ được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra vấn đề tài chính tưởng chừng như bế tắc không lối thoát thì lại tìm được hướng cải thiện êm đẹp. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ vô cùng sung túc tình cảm đôi bên hòa thuận êm ấm.

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Người tuổi Mão họ hiểu rõ khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Để có thể trở thành con giáp may mắn cuối tuần này, người tuổi Tuất đã phải cố gắng rất nhiều chứ không có chuyện ngồi đợi vận may ập tới. Những gì bạn đạt được đều nhờ vào nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Công việc có những chuyển biến tích cực khi bạn đã tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tuất cần phải nỗ lực nắm bắt thời cơ, có khi đổi đời lúc nào không hay.

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Để có thể trở thành con giáp may mắn cuối tuần này, người tuổi Tuất đã phải cố gắng rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cũng là một trong số những con giáp phát tài cuối tuần này, người tuổi Mùi làm giàu nhanh chóng nhờ vào tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Không như những người khác sẽ ngồi đợi “bánh ngọt” từ trên trời rơi xuống, tuổi này lại là người sống hết mình, và có trách nhiệm với bản thân, họ tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được cơ hội tốt.

Và nỗ lực của bạn đã được đền đáp khi có thể tự tạo ra cơ hội đổi đời vào ngay 2 ngày cuối tuần này, giảm bớt gánh nặng tài chính trong mùa dịch bệnh. Dù tình hình khó khăn chung, nhưng bạn vẫn tìm ra cách để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và cả gia đình, từ giờ không phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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