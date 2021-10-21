Hung tinh xuất hiện cản trở, 3 con giáp này ngày 22/10/2021 dễ bị thất thoát tiền bạc, hao tài phá của

Tử vi ngày 22/10/2021 cho thấy 3 con giáp này dễ bị thất thoát tiền bạc, hao tài phá của vì có hung tinh xuất hiện cản trở.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 22/10/2021, đường tài lộc của tuổi Tỵ bị ngáng trở, mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng gặp phải sự cố khiến tiền bạc thất thoát, hư hao. Con giáp này nên thận trọng hơn trong quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh gây ra tổn thất nghiêm trọng.

Con giáp này nên giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc cá nhân để không bị tình cảm chi phối, dẫn đến quyết định nóng vội khiến tiền bạc hư hao. Những vấn đề tài chính luôn cần được suy tính và tìm hiểu kĩ càng nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Theo tử vi ngày 22/10/2021, đường tài lộc của tuổi Tỵ bị ngáng trở, mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng gặp phải sự cố khiến tiền bạc thất thoát, hư hao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu sa sút đáng kể. Con giáp này nên cẩn trọng trong vấn đề tài chính, có điềm báo hao tài phá của đang đến rất gần. Dù đi đâu hay làm gì cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh những khoản phát sinh ngoài dự kiến do sự bất cẩn của bản thân.

Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt thật không dễ dàng chút nào, bản mệnh cần biết quý trọng. Trong ngày ngũ hành tương sinh tương khắc, người tuổi Sửu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến con giáp này đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu sa sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung tinh xuất hiện ngáng trở, tuổi Ngọ để cho nhiều chuyện vụn vặt ngoài lề làm ảnh hưởng nên không đủ tập trung vào nhiệm vụ được giao. Bản mệnh cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu không muốn bị đánh giá thấp trong thời điểm quan trọng này.

Trong công việc không được người khác giúp sức, còn gặp phải kẻ vô ơn cho nên không nhờ cậy được nhiều. Hãy cẩn thận trong đầu tư kinh doanh nếu không sẽ bị người khác hãm hại. Tuổi Hợi hôm nay không nên tin tưởng quá lớn vào các khoản đầu tư mạo hiểm, nếu không muốn chịu thiệt hại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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