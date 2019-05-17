Top con giáp nữ ‘hổ báo’ với thiên hạ nhưng ở nhà lại nết na, dịu dàng, chiều chồng thương con

Tâm linh - Tử vi 17/05/2019 10:59

Những con giáp nữ dưới đây vô cùng hung dữ, ở ngoài đường nổi tiếng là “chị đại” nhưng về nhà thì vô cùng dịu dàng, là kiểu phụ nữ của gia đình chiều chồng thương con không ai qua được.

Tuổi Thân

Top con giáp nữ ‘hổ báo’ với thiên hạ nhưng ở nhà lại nết na, dịu dàng, chiều chồng thương con - Ảnh 1
Thân là người vợ, người mẹ hiền lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân khá có cá tính. Bạn luôn là người nổi bật giữa đám đông. Vì sự thẳng thắn và không khiêm tốn nên bạn thường khiến người khác không dám đến gần. Trong công việc Thân là người bản lĩnh, có thể một mình giải quyết hết công việc, không nhờ đến bất cứ ai.

Bạn có khả năng đánh bật những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại mình. Vì vậy mà rất nhiều người vừa nể vừa sợ bạn. Tuy nhiên khi ở nhà, bạn lại là người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, luôn chiều chồng thương con số một.

Bạn là người phụ nữ của gia đình, đi đâu làm gì cũng nhớ đến chồng con. Có thể nói Thân chiều chồng thương con thứ nhì thì không ai đứng thứ nhất. Bạn luôn lo cho chồng con từng miếng cơm giấc ngủ. Điều này giúp gia đình bạn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và ấm áp.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nữ ‘hổ báo’ với thiên hạ nhưng ở nhà lại nết na, dịu dàng, chiều chồng thương con - Ảnh 2
Ngọ rất có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ khá phóng khoáng, thích tự do bay nhảy. Bạn ít khi nghe lời người khác, chỉ tự mình giải quyết khó khăn, không bao giờ nhờ vả ai. Ngọ luôn đặt lý trí lên hàng đầu nên khá nhẫn tâm khi làm việc.

Vì vậy mà có nhiều người cảm thấy e dè khi gặp gỡ bạn. Họ sợ khi phải tiếp xúc với bạn. Trong công việc, Ngọ khá thẳng thắn, khen chê ra mặt vì vậy mà có nhiều người ganh ghét.

Trong đời sống thường ngày, bạn khá đanh đá, không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Có thể cãi tay đôi khi người khác mắng chửi mình. Nhưng trong hôn nhân, bạn lại là người phụ nữ tâm lý, không bao giờ làm chồng con khó chịu. Ngọ luôn biết cách vun vén gia đình một cách vẹn toàn nhất. Dù có bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ ‘hổ báo’ với thiên hạ nhưng ở nhà lại nết na, dịu dàng, chiều chồng thương con - Ảnh 3
Thìn là người hung dữ với thiên hạ nhưng hiền dịu với chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Thìn ăn nói không có suy nghĩ nhiều, ruột để ngoài da ít khi nghĩ đến việc làm phật lòng người khác. Bạn khá bốc đồng, tự theo quan điểm của bản thân ít khi nghe lời ai.

Vì vậy mà bạn gặp khá nhiều rắc rối trong những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè của mình. Bạn không mấy trân trọng số lượng bạn bè, chỉ tập trung vào chất lượng. Thế nên Thìn ít có bạn bè thân thiết, cũng không có nhiều mối quan hệ.

Cũng vì vậy mà cố gắng trong thời gian dài, Thìn vẫn ở vị trí cũ, không thăng tiến nhiều. Tuy nhiên, trong gia đình, Thìn là mẫu người mà nhiều đàn ông khao khát cưới làm vợ. Bởi bạn đảm đang, biết cách vun vén gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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