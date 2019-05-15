Top con giáp nên đi chùa, hành thiện tích đức để vượt qua kiếp nạn trong những ngày cuối tháng 5/2019

Tâm linh - Tử vi 15/05/2019 05:30

Những con giáp dưới đây thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền. Vì vậy hãy chăm chỉ đi chùa, hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tính, đừng khẩu nghiệp để hóa giải được hết những kiếp nạn của bản thân trong những ngày cuối tháng 5/2019.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn gặp khá nhiều điều trắc trở trong công việc vào những ngày cuối tháng 5. Có thể bạn sẽ bị tiểu nhân hãm hại, người thân cận nhất chơi xấu sau lưng. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến những kế hoạch làm ăn của bạn.

Top con giáp nên đi chùa, hành thiện tích đức để vượt qua kiếp nạn trong những ngày cuối tháng 5/2019 - Ảnh 1
Thìn nên tu tâm dưỡng tính để tâm thanh tịnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn gặp khá nhiều áp lực, thường xuyên mắc phải những triệu chứng đau đầu, đau bao tử… Vì vậy hãy giành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn một chút.

Bên cạnh đó, bạn nên chăm chỉ đi chùa để hóa giải những kiếp nạn mà bản thân đang đeo mang. Đồng thời cũng nên hạn chế việc ngồi lên đôi mách chuyện của người khác. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, chắc chắn bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Vì vậy hãy cố gắng giữ bình tĩnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuổi Dần

Dần khá mạnh mẽ nhưng không thể tránh khỏi những kiếp nạn. Bạn bị tiểu nhân ngáng đường, đặt điều vu khống. Những người lãnh đạo bị nhân viên nói xấu sau lưng, tỏ quan điểm không phục. Những người làm công ăn lương gây gổ, xích mích với đồng nghiệp. Bạn gặp khá nhiều rắc rối trong những ngày cuối tháng 5.

Top con giáp nên đi chùa, hành thiện tích đức để vượt qua kiếp nạn trong những ngày cuối tháng 5/2019 - Ảnh 2
Dần gặp khá nhiều khó khăn trong những ngày cuối tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà tâm trạng của bạn lúc nào cũng mệt mỏi, chán nản. Thế nên hãy chăm chỉ đi chùa, ăn chay, hành thiện tích đức để hóa giải những kiếp nạn của bản thân. Làm điều này, bạn sẽ giảm bớt những điều sân hận, buồn phiền trong lòng. Đồng thời cũng giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi, tịnh tâm hơn.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh nhưng cũng không tránh khỏi bị tiểu nhân chơi xấu. Nhất là những người thân thiết luôn ghen tỵ và tìm cách hãm hại bạn. Những điều bạn làm, những thành tựu bạn đạt được đều khiến họ ghen ghét, không bao giờ để bạn sống yên ổn.

Top con giáp nên đi chùa, hành thiện tích đức để vượt qua kiếp nạn trong những ngày cuối tháng 5/2019 - Ảnh 3
Thân đánh mất nhiều mối quan hệ bạn bè vì tính cách nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà những ngày cuối tháng 5, vận trình của bạn ngày càng tụt dốc, buồn phiền không dứt ra được. Thời điểm này, bạn thường xuyên xảy ra cãi vã với người thân, bạn bè. Điều này khiến bạn đánh mất đi nhiều mối quan hệ tốt đẹp của mình. Bên cạnh đó, tình cảm của vợ chồng bạn có nhiều biến chuyển xấu, có thể kẻ thứ ba sẽ xuất hiện.

Thế nên hãy giữ bình tĩnh để không phải làm những điều khiến bản thân hối tiếc. Một lời khuyên cho bạn là nên đi chùa để tâm thanh tịnh, dẹp bỏ những điều vướng mắc trong lòng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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