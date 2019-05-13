Những người tuổi Tuất thường xem trọng công việc hơn là tình yêu. Khi còn trẻ, bạn chỉ thích kiếm tiền và làm những điều mình thích. Tuất ít khi vướng vào những cuộc tình chớp nhoáng. Bởi bạn chỉ thích làm giàu, kiếm tiền và đi du lịch cùng bạn bè.

Quan điểm của bạn là không bao giờ tự ràng buộc mình vào bất cứ mối quan hệ nào khi bản thân chưa sẵn sàng. Bạn không chấp nhận yêu một người khi không có nhiều thời gian dành cho người đó. Vì vậy mà những người tuổi Tuất thường kết hôn khá muộn. Đôi khi bạn không có ý nghĩ sẽ kết hôn, chỉ muốn ở vậy, sống độc thân và hưởng thụ cuộc sống.

Ngọ là người thích phiêu lưu mạo hiểm. Bạn có tính cách khá phóng khoáng, vì vậy mà không thích ràng buộc hôn nhân, yêu đương quá sớm. Bạn thích bay nhảy, làm những việc mình thích. Ngọ rất xem trọng ước mơ, đam mê.

Ngọ chỉ thích kiếm tiền và làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà bạn dành cả thanh xuân chỉ để chạy theo ước mơ của mình. Lúc nào bạn cũng đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình. Thế nên Ngọ ít khi có thời gian hẹn hò, yêu đương. Có thể nói bạn kết hôn khá muộn.

Nhưng một khi đã quyết định kết hôn thì bạn là người vợ mẫu mực, biết chăm sóc và quán xuyến nhà cửa. Ngọ chơi giỏi, làm giỏi, nội trợ cũng không thua kém bất cứ ai. Bạn là con giáp giỏi việc nước, đảm việc nhà, là mẫu người phụ nữ lý tưởng nhất.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp chỉ thích kiếm tiền, làm việc và đi du lịch. Bạn thường có nhiều ước mơ và đam mê. Vì vậy mà bạn dành nhiều thời gian cho những việc mình thích. Bạn khá quan trọng việc thắng thua trong cuộc sống. Nói đúng hơn là những người tuổi Dậu khá tham vọng.

Dậu thường sẽ kết hôn khá muộn - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn chỉ thích làm những điều mình muốn, sống hết mình với lý tưởng của bản thân. Tuy nhiên càng ế, bạn càng giàu có, tiền tiêu hoài không hết. Sự nghiệp cũng vì vậy mà thăng tiến không ngừng nghỉ.

Bạn nắm trong tay nhiều khối tài sản khủng. Đó là công sức, mồ hôi và nước mắt của bạn. Do bạn cố gắng mà có được chứ chẳng dựa dẫm vào bất cứ ai. Điều này cho thấy bản lĩnh thật sự của những người phụ nữ tuổi Dậu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm