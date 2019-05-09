Top con giáp nữ công danh sáng chói, nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, giàu và đẹp vậy ai chơi lại!

Tâm linh - Tử vi 09/05/2019 10:18

Những con giáp nữ dưới đây không chỉ có đường công danh sáng chói mà nhan sắc cũng thuộc hàng mỹ nhân ngàn người theo đuổi, giàu và đẹp vậy ai chơi lại!

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường có công danh sáng chói. Từ khi sinh ra đã có nhan sắc hoa hờn, nguyệt thẹn. Đến khi lớn lên đều được nhiều người theo đuổi, vận tình duyên vô cùng tốt. Không những vậy, đường công danh của bạn cũng khá vượng. Bạn đi đâu, làm gì cũng được tôn trọng.

Top con giáp nữ công danh sáng chói, nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, giàu và đẹp vậy ai chơi lại! - Ảnh 1
Mão có nhan sắc hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Mão là người có tài, biết lãnh đạo lại giỏi ăn nói. Nếu giữ vai trò lãnh đạo, bạn luôn được cấp dưới tôn trọng. Nếu chỉ là nhân viên bình thường, tài năng của bạn luôn được cấp trên trọng dụng.

Có thể nói cuộc đời của bạn chẳng cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Những người độc thân có cuộc sống giàu sang. Những người có gia đình, người yêu đều được yêu thương, cung phụng như bà hoàng. Bởi sở hữu nhan sắc và tài trí hơn người nên bạn được đàn ông tôn trọng và nuông chiều hết mực.

Tuổi Mùi

Mùi từ khi sinh ra đã được Thần Tài chiếu mệnh. Bạn học hành giỏi giang, có tài giao tiếp khá giỏi. Vì vậy mà công việc suôn sẻ, ít khi gặp khó khăn. Cuộc sống của bạn vô cùng hạnh phúc và hanh thông. Không cần người khác giúp đỡ, bạn cũng có thể đạt được nhiều thành tựu cho bản thân.

Top con giáp nữ công danh sáng chói, nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, giàu và đẹp vậy ai chơi lại! - Ảnh 2
Mùi có số giàu sang, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Mùi đi đâu cũng trở thành trung tâm, nổi bật giữa đám đông khiến nhiều người chú ý. Cũng vì vậy mà bạn được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Nói chung Mùi không chỉ có tiền mà nhan sắc cũng thuộc dạng mỹ nhân vạn người mê. Bạn có tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này.

Tuổi Tỵ

Tỵ có cuộc sống vương giả, tiền không thiếu, sắc cũng thuộc hàng mỹ nhân. Theo lá số tử vi, bạn là con giáp hốt hết may mắn của thiên hạ. Không chỉ giỏi giang trong kinh doanh, buôn bán. Bạn còn có đường tình duyên vô cùng tốt.

Top con giáp nữ công danh sáng chói, nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, giàu và đẹp vậy ai chơi lại! - Ảnh 3
Tỵ được nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Những người đến với bạn đều là người tử tế. Họ luôn yêu thương và cưng chiều bạn hết mực. Tuy nhiên bạn lại khá bí ẩn, không thích ồn ào, đám đông. Vẻ ngoài của bạn khá lạnh lùng nên thường thu hút nhiều người.

Đây là nét quyến rũ chết người khiến người khác nguyện chết khi gặp gỡ bạn. Tỵ vừa có tiền, vừa có nhan sắc khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nói chung cuộc sống của bạn vô cùng hạnh phúc, không lo chuyện tiền bạc, cũng chẳng phải sợ vay mượn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ dễ gặp phải người chồng vô tâm, gánh chịu đổ vỡ khi kết hôn sớm

Top con giáp nữ dễ gặp phải người chồng vô tâm, gánh chịu đổ vỡ khi kết hôn sớm

Dưới đây là những con giáp nữ dễ gặp phải người chồng vô tâm, hôn nhân không như ý muốn, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào khi kết hôn sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xinh đẹp con giáp giàu có con giáp nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 45 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch