Top con giáp nữ công danh sáng chói, nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, giàu và đẹp vậy ai chơi lại!

Những người tuổi Mão thường có công danh sáng chói. Từ khi sinh ra đã có nhan sắc hoa hờn, nguyệt thẹn. Đến khi lớn lên đều được nhiều người theo đuổi, vận tình duyên vô cùng tốt. Không những vậy, đường công danh của bạn cũng khá vượng. Bạn đi đâu, làm gì cũng được tôn trọng.

Có thể nói cuộc đời của bạn chẳng cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Những người độc thân có cuộc sống giàu sang. Những người có gia đình, người yêu đều được yêu thương, cung phụng như bà hoàng. Bởi sở hữu nhan sắc và tài trí hơn người nên bạn được đàn ông tôn trọng và nuông chiều hết mực.

Mão là người có tài, biết lãnh đạo lại giỏi ăn nói. Nếu giữ vai trò lãnh đạo, bạn luôn được cấp dưới tôn trọng. Nếu chỉ là nhân viên bình thường, tài năng của bạn luôn được cấp trên trọng dụng.

Tuổi Mùi

Mùi từ khi sinh ra đã được Thần Tài chiếu mệnh. Bạn học hành giỏi giang, có tài giao tiếp khá giỏi. Vì vậy mà công việc suôn sẻ, ít khi gặp khó khăn. Cuộc sống của bạn vô cùng hạnh phúc và hanh thông. Không cần người khác giúp đỡ, bạn cũng có thể đạt được nhiều thành tựu cho bản thân.

Mùi có số giàu sang, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Mùi đi đâu cũng trở thành trung tâm, nổi bật giữa đám đông khiến nhiều người chú ý. Cũng vì vậy mà bạn được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Nói chung Mùi không chỉ có tiền mà nhan sắc cũng thuộc dạng mỹ nhân vạn người mê. Bạn có tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này.

Tuổi Tỵ

Tỵ có cuộc sống vương giả, tiền không thiếu, sắc cũng thuộc hàng mỹ nhân. Theo lá số tử vi, bạn là con giáp hốt hết may mắn của thiên hạ. Không chỉ giỏi giang trong kinh doanh, buôn bán. Bạn còn có đường tình duyên vô cùng tốt.

Tỵ được nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Những người đến với bạn đều là người tử tế. Họ luôn yêu thương và cưng chiều bạn hết mực. Tuy nhiên bạn lại khá bí ẩn, không thích ồn ào, đám đông. Vẻ ngoài của bạn khá lạnh lùng nên thường thu hút nhiều người.

Đây là nét quyến rũ chết người khiến người khác nguyện chết khi gặp gỡ bạn. Tỵ vừa có tiền, vừa có nhan sắc khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nói chung cuộc sống của bạn vô cùng hạnh phúc, không lo chuyện tiền bạc, cũng chẳng phải sợ vay mượn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm