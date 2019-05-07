Top con giáp nữ dễ gặp phải người chồng vô tâm, gánh chịu đổ vỡ khi kết hôn sớm

Mão là con giáp hiền lành, lương thiện. Tuy nhiên đường tình duyên của bạn không mấy suôn sẻ. Đổi lại còn vướng nhiều tranh cãi, đổ vỡ khi kết hôn sớm. Tuổi của bạn chỉ thích hợp gầy dựng sự nghiệp khi còn trẻ, chứ không phải chuyện hôn nhân.

Nếu bạn yếu đuối thì sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ vì bị xem thường. Thế nên hãy lấy chồng ở độ tuổi nhất định, đừng vì ham vui mà lấy vội một người. Hãy dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống độc thân lâu một chút. Kết hôn là chuyện sớm muộn nhưng phải đúng người đúng thời điểm thì mọi chuyện mới trọn vẹn.

Vì vậy hãy tập trung kiếm tiền, đừng vướng vào hôn nhân khi tuổi còn trẻ. Bởi khi lấy chồng sớm, bạn sẽ gặp phải người vô tâm, ham chơi. Nếu bạn là người mạnh mẽ thì sẽ gánh vác mọi việc trong gia đình.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp có đường tình duyên khá lận đận. Khi yêu ai cũng gặp phải nhiều vấn đề đáng tiếc dẫn đến chia tay không êm đềm. Khi kết hôn, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Chồng vô tâm khiến bạn vô cùng mệt mỏi và chán nản không muốn tận tụy vì gia đình nữa.

Tuất gặp trắc trở về đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Tuất kết hôn sớm đều gặp nhiều trắc trở, ít khi có được cuộc sống như mình mong muốn. Thế nên lời khuyên cho Tuất là đừng bao giờ vướng vào hôn nhân sớm kẻo lỡ làng những dự định của bản thân.

Khi còn độc thân cứ tự do tận hưởng, đừng kết hôn vì phong trào, cũng đừng kết hôn vì ý của người khác. Bởi càng độc thân bạn sẽ càng giàu sang hơn người khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Vì vậy hãy cứ bình tĩnh ế và tận hưởng những gì mình đang có.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp khá thông minh, có tài lãnh đạo và khá kiên cường trong mọi việc. Vì vậy mà khi lấy chồng, bạn thường nằm “kèo trên” có thể ra lệnh cho chồng. Vì quá mạnh mẽ nên chuyện gì bạn cũng gánh vác một mình.

Thìn nếu kết hôn sớm sẽ dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng của bạn cảm thấy không được tôn trọng nên cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã. Hoặc vì bạn đã làm hết tất cả nên chồng bạn không còn thiết tha gì với việc vun vén gia đình nữa.

Những người tuổi Thìn rất dễ gặp phải những kiểu đàn ông vô tâm và thực dụng khi kết hôn quá sớm. Thế nên hãy cứ ế để tận hưởng trọn vẹn hết những giây phút tươi đẹp của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm