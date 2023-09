Top con giáp ngồi không rung đùi cũng rủng rỉnh bạc tiền trong tháng 4/2018

Tuổi Sửu

Tiền tài của người tuổi Sửu trong tháng 4 này rất tốt đẹp, đa phần là vì công việc suôn sẽ nên nguồn thu ngày một tăng. Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này đã có vị trí nhất định trong công việc, tiền tài dồi dào.

Đây là một tháng mỹ mãn ngoài sức mong đợi với người tuổi Sửu. Họ không chỉ được thăng tiến, còn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng. Những ai đó giờ hay nói xấu họ cũng đến lúc phải nể trọng sự khôn ngoan, khéo léo của họ.

Tiền tài của người tuổi Sửu trong tháng 4 này rất tốt đẹp, đa phần là vì công việc suôn sẽ nên nguồn thu ngày một tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 4 này, người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ trên mọi phương diện. Nếu họ muốn buôn bán, đầu tư thì nên tính toán cẩn thận, vì đây là cơ hội giúp con giáp này có nguồn thu không ít. Hãy dồn vốn vào kinh doanh, cứ kiên nhẫn sẽ thành công.

Trong tháng 4 này, người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ trên mọi phương diện - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời gian con giáp này có thể mua sắm thả ga, tiền bạc dư dả. Họ may mắn đến mức chuyện xấu gì cũng hóa lành, yên bình thoải mái. Có được vận may thế này cũng do người tuổi Dậu sống hiền lành, tử tế trước sau và có nhiều mối quan hệ tốt. Bạn bè sẽ luôn là quý nhân ở bên giúp đỡ con giáp này khi gặp khó khăn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.