Top 3 con giáp khó tránh khỏi VẬN XUI, vướng nhiều RÀO CẢN, bất cẩn là HỎNG VIỆC ngay trong năm Nhâm Dần 2022

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 22:10

Những con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần cẩn thận điều gì?

Tuổi Thân

Trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thân chịu cảnh kìm hãm của xung Thái Tuế và hạn Tam Tai. Vì vậy, vận trình của tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi, lao đao gặp nhiều khó khăn. Con giáp này sẽ hao tổn nhiều công sức, tiên bạc nhưng kết quả thu được chẳng là bao. Ngoài ra, nếu không cẩn thận, con giáp này còn dễ gặp xích mích với những người xung quanh, bị tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thân có bản tính ngoài lạnh trong nóng. Họ thường tỏ ra thờ ơ, không quan tâm nên dễ bị người khác hiểu lầm, sinh ra mâu thuẫn khó giải thích. Vì vậy, tuổi Thân cần phải vận dụng sự nhanh nhạy, thông minh của mình để giải quyết tình hình.

Top 3 con giáp khó tránh khỏi VẬN XUI, vướng nhiều RÀO CẢN, bất cẩn là HỎNG VIỆC ngay trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1
Tuổi Thân cũng cần quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, đừng để đổ bệnh.

Trong vấn đề tài chính, tuổi Thân cần đặc biệt chú ý, tránh chủ quan, khinh suất để mất tiền oan. Chi tiếp cần phải cân đối, tránh hoang phí.

Tuổi Thìn

Xét về tình duyên, năm 2022 không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Về tài lộc, trong năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Tuổi Dần

Các phương diện trong cuộc sống của người tuổi Dần không có nhiều khởi sắc trong năm 2022. Người làm ăn kinh doanh nên thay đổi suy nghĩ. Nếu cứ bước trên lối mòn thì mãi không thể thoát ra khỏi những thất bại. Con giáp này cần phải tìm hiểu những kênh đầu tư mới, không nên cứ tập trung vào nguồn thu nhập từ công việc chính.

Trong năm, tuổi Dần có thể gặp tranh chấp về tiền bạc vì vậy cần hết sức cẩn trọng khi hợp tác làm ăn, ngay kể cả khi đối tác là người thân trong nhà.

Những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng thường xuyên cãi vã.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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