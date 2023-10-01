Top 3 con giáp được Bồ Tát khai sáng tài vận trong 3 ngày tới: Rủng rỉnh tiền tiêu, hóa dữ thành lành, tài khoản tăng thêm vài số

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc đỏ như son, tiền ùa về chật két trong 3 ngày tới.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Trong 3 ngày tới sắp tới đây, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong thời điểm này.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Top 3 con giáp được Bồ Tát khai sáng tài vận trong 3 ngày tới: Rủng rỉnh tiền tiêu, hóa dữ thành lành, tài khoản tăng thêm vài số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tinh tế, khôn khéo và hoạt bát nên chẳng ai có thể ghét bỏ họ. Dù bị ganh tỵ, đố kỵ nhưng Mùi không hề kiêu kỳ, càng không khinh thường bất cứ ai. Họ sống đàng hoàng, ngay thẳng và chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên sự nghiệp phất lên cực nhanh.

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 3 ngày tới, Mùi sẽ đạp trúng hũ vàng. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng tiêu xài xả láng lộc lá càng đua nhau ùa vào nhà nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất chính là lộc lá Dần xứng đáng nhận được.

Top 3 con giáp được Bồ Tát khai sáng tài vận trong 3 ngày tới: Rủng rỉnh tiền tiêu, hóa dữ thành lành, tài khoản tăng thêm vài số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng nhìn xa trông rộng tốt. Theo tử vi, họ đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và sẵn sàng vất vả, vượt qua thử thách để đạt được thành công.

Trong 3 ngày tới, người tuổi Dần sẽ thấy rõ sự biến chuyển trong vận trình của mình theo hướng tích cực. Cụ thể, đây sẽ là khoảng thời gian tài lộc của con giáp này cải thiện rõ rệt. Người tuổi Dần làm việc gì cũng dễ tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền.

Bước vào thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi này sẽ đánh dấu những bước tiến lớn. Không chỉ mối quan hệ nơi công sở trở nên hài hoà, tuổi Dần làm gì cũng thuận hơn mà họ còn có thể được đề bạt thăng chức, thu nhập cao hơn. Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với con giáp này, người biết nắm bắt và tận dụng sẽ xây dựng được cuộc sống chất lượng ngày càng nâng cao.

Top 3 con giáp được Bồ Tát khai sáng tài vận trong 3 ngày tới: Rủng rỉnh tiền tiêu, hóa dữ thành lành, tài khoản tăng thêm vài số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp chuẩn bị tinh thần HỐT VÀNG HỐT BẠC trong 7 ngày tới: Gặp dữ hóa lành, công việc khởi sắc, đổi đời giàu sang

3 con giáp chuẩn bị tinh thần HỐT VÀNG HỐT BẠC trong 7 ngày tới: Gặp dữ hóa lành, công việc khởi sắc, đổi đời giàu sang

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chính thức hết khổ, tiền đầy túi trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 1/10 tu vi ngay 2/10 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng