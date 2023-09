3 con giáp đứng đầu bảng xếp hạng đại gia vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/10: Vàng bạc bám lấy chẳng buông, nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy lộc

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Vận quý nhân khá vượng vào thời điểm này, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và đầy kiêu hãnh. Người tuổi Dậu sống sôi nổi, lạc quan, tràn đầy năng lượng. Họ được nhiều người yêu quý bởi lòng tốt bụng và tính tình ngay thẳng.

Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn và thường là người khá có sức ảnh hưởng với đám đông. Tuy nhiên họ hay làm việc theo khuôn mẫu, ít có sự sáng tạo nên đôi khi khá lúng túng và thiếu quyết đoán trong tình huống bất ngờ.

Đúng 5 giờ sáng ngày 1/10 sẽ là thời gian quan trọng với con giáp này. Bản mệnh nhận ra được sự thiết sót cần hoàn thiện của bản thân để tiến bước nhanh hơn tới sự thành công.

Tuổi Dậu sống có ước mơ và có niềm tin rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Thời gian sẽ giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy được phần chưa hoàn thiện của bản thân để nỗ lực sửa đổi.

Ngay trong thời điểm này thôi, tuổi Dậu cũng dần cảm thấy sự đổi vận khi được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió hơn thời gian trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/10, người tuổi Tuất có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng. Dẫu trong thời gian này, con giáp này có khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu thì họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho tuổi Tuất nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Bên cạnh đó, bản mệnh còn may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí là trúng số độc đặc.

Thế nên, vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/10, người tuổi Tuất hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Ngoài ra, với bản lĩnh biết kinh doanh làm ăn, chắc chắn con giáp này sẽ dần lấy lại những gì đã mất và xây dựng một cuộc sống viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.