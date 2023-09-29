Top 3 con giáp giàu sang nghẹt thở liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10: Vạn sự cát tường, sự nghiệp hưng thịnh, hoan hỷ cực độ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị giàu sang nứt vách, gặt hái được nhiều thành công liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tuy không dư dả nhưng lại sống xởi lởi, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Với những người thân thiết, con giáp này lại càng cho đi chứ không mong nhận lại. Có lẽ nhờ vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến tuổi Dần và xem họ là tri kỷ trong cuộc đời.

Giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, người tuổi Dần gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhờ được quý nhân phù trợ và bạn bè giúp đỡ, họ nhanh chóng vượt qua và tạo dựng được nền móng vững chắc cho dự định trong tương lai.

Liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10, công việc của người tuổi Dần phát triển thuận lợi cả về quy mô lẫn nhân sự. Bản thân họ nhờ kiến thức chuyên môn vững chắc cũng được cất nhắc chức vụ sếp tổng với vai trò chủ chốt.

So với thời gian trước thì tiền bạc của người tuổi Dần tăng vọt theo cấp số nhân. Họ sống dư dả và đủ sức chăm lo cho toàn bộ thành viên trong gia đình.

Top 3 con giáp giàu sang nghẹt thở liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10: Vạn sự cát tường, sự nghiệp hưng thịnh, hoan hỷ cực độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Dự báo liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10, vận mệnh của người tuổi Tỵ thay đổi rõ rệt. Nếu để ý bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được gần đây mình hay vui vẻ, hào hứng hơn đúng không?

Gần đây, Tỵ không còn quá lo âu, mà thay vào đó là sự thoải mái, điềm tĩnh, chấp nhận những điều không thể thay đổi được và luôn có lòng tin vào ngày mai. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ có khả năng được nghe được tin thăng tiến, hoặc tìm được một công việc mới tốt đẹp hơn.

Nếu kinh doanh, Tỵ có cơ hội trúng lớn, sẽ có những ngày tháng ấm no nhất từ trước đến nay.

Top 3 con giáp giàu sang nghẹt thở liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10: Vạn sự cát tường, sự nghiệp hưng thịnh, hoan hỷ cực độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp giàu có này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10, tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Top 3 con giáp giàu sang nghẹt thở liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10: Vạn sự cát tường, sự nghiệp hưng thịnh, hoan hỷ cực độ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 29/9 tu vi ngay 30/9 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng