3 con giáp may mắn có tên trong sổ vàng của Phật Bà trong ngày 1/10: Tiền đồ rộng mở, phú quý ngập tràn, phúc phận đủ đầy, giàu lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có thu nhập tăng cao, làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ trong ngày 1/10.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, nhờ tài năng và thái độ làm việc nghiêm túc, người tuổi Dần nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp và sự công nhận của cấp trên.

Trong ngày 1/10, công việc kinh doanh của người tuổi Dần đã đi vào ổn định, họ sẽ liên tiếp nhận được những hợp đồng lớn từ khách hàng. Cũng nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này sẽ có khoản thu nhập đáng ngưỡng mộ.

3 con giáp may mắn có tên trong sổ vàng của Phật Bà trong ngày 1/10: Tiền đồ rộng mở, phú quý ngập tràn, phúc phận đủ đầy, giàu lên chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày 1/10, người tuổi Ngọ nhận được tin vui tới tấp. Tin vui tăng dần lên trong những ngày giữa tháng. Người tuổi Ngọ độc lập, tự do và có năng lực. Trong khoảng thời gian tới, cơ hội việc làm sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần Ngọ chăm chỉ thì dù làm trong môi trường nào cũng không lo không thể phát triển.

Lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ trong ngày 1/10 là hãy tập trung vào công việc nhiều hơn, thời cơ đến sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Ngọ càng cần cù, tích lũy, giữ lý trí trong mọi việc thì cơ hội thành công sẽ càng cao.

3 con giáp may mắn có tên trong sổ vàng của Phật Bà trong ngày 1/10: Tiền đồ rộng mở, phú quý ngập tràn, phúc phận đủ đầy, giàu lên chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều hòa đồng, năng động. Tuy vậy, họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường. Họ dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, con giáp này rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho tương lai. Họ chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Trong ngày 1/10, người tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn lực tài chính. Tuy vậy, con giáp này cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến họ phải chịu hậu quả.

Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Mùi thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

3 con giáp may mắn có tên trong sổ vàng của Phật Bà trong ngày 1/10: Tiền đồ rộng mở, phú quý ngập tràn, phúc phận đủ đầy, giàu lên chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp vượt qua biển khổ vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9: Gánh vàng mỏi cả vai, ngâm mình trong biển tiền, thu nhập tăng ngùn ngụt

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp vượt qua biển khổ vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9: Gánh vàng mỏi cả vai, ngâm mình trong biển tiền, thu nhập tăng ngùn ngụt

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây khiến thiên hạ ghen đỏ mắt vì vô cùng giàu sang vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 28/9 tu vi ngay 29/9 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn