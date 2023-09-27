Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp vượt qua biển khổ vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9: Gánh vàng mỏi cả vai, ngâm mình trong biển tiền, thu nhập tăng ngùn ngụt

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây khiến thiên hạ ghen đỏ mắt vì vô cùng giàu sang vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thời gian trước tuổi Tỵ trở nên khá tự tin, nhưng sự kiên nhẫn và quyết liệt một cách mù quáng, thậm chí còn liều lĩnh của con giáp này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Do đó bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn tránh nói những lời quá khích làm tổn thương người khác.

May mắn nhờ tam hợp che chở nên vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9 công việc khá thuận lợi, có khả năng cao con giáp này sẽ ký kết được hợp đồng lớn. Thành công hiện tại cũng là nhờ thói quen sắp xếp công việc và xây dựng mối quan hệ một kế hoạch cụ thể từ trước đó. Hãy luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp vượt qua biển khổ vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9: Gánh vàng mỏi cả vai, ngâm mình trong biển tiền, thu nhập tăng ngùn ngụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong số 12 con giáp, tuổi Mùi là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9, đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp tiền chật ví Mùi. Họ không chỉ mở ra con đường xán lạn cho tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời.

Người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả. Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái.

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp vượt qua biển khổ vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9: Gánh vàng mỏi cả vai, ngâm mình trong biển tiền, thu nhập tăng ngùn ngụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phóng khoáng, nhiệt tình, tính cách hướng ngoại điển hình, dễ kết bạn, thích hoạt bát, hài hước, nói nhiều nên rất dễ mến và thu hút sự chú ý của mọi người trong các dịp khác nhau, quan hệ giữa người khác phái cũng rất tốt, có nhiều đào hoa.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9, vận trình tổng thể của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện rõ rệt, sự nghiệp khởi sắc, được cấp trên coi trọng trong công việc, người tuổi Ngọ cũng gặp vận đào hoa tốt và tìm được nửa kia của đời mình. Đó là tình yêu đích thực và sự nghiệp bội thu, người tuổi Ngọ may mắn đến mức đáng ghen tị.

Ngoài ra, khi con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, bản thân có thể kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tóm lại, chỉ cần người tuổi Ngọ nắm bắt được cơ hội, sẽ kịp thời có thêm dư địa phát triển.

Chuông vàng đã điểm, 3 con giáp vượt qua biển khổ vào đúng 5 giờ sáng ngày 28/9: Gánh vàng mỏi cả vai, ngâm mình trong biển tiền, thu nhập tăng ngùn ngụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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