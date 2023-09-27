Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp trúng mánh lớn liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9: Tài chính dồi dào, đếm tiền mỏi tay, phúc khí tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phúc lộc đầy mình, ngộp thở trong biển tiền liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn chuẩn bị liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9 tốt đẹp, giàu sang. Họ may mắn được thần tài ưu ái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Lúc này vận trình công việc của họ thuận lợi, đánh đâu thắng đó khiến Hợi có chỗ đứng vững chắc trên đường công danh. Trong thời gian này, Hợi càng nỗ lực, cuộc sống càng phất lên, sống trong cảnh giàu sang phú quý, ấm no cả đời

Những người tuổi Hợi cũng sẽ gặp may trong chuyện tình cảm vào thời gian này. Họ dễ dàng tìm được ý trung nhân trong thời điểm này. Có thể hai bạn sẽ cùng nhau đi đến đích, sống hạnh phúc viên mãn với nhau.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp trúng mánh lớn liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9: Tài chính dồi dào, đếm tiền mỏi tay, phúc khí tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp trúng mánh lớn liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9: Tài chính dồi dào, đếm tiền mỏi tay, phúc khí tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tý trời sinh thông minh, tháo vát và có năng lực. Người tuổi Tý dám nghĩ dám làm, học hỏi từ thất bại. Vì vậy, trải qua tháng năm, con giáp này ngày càng khôn khôn ngoan, trưởng thành trong công việc. Họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo, với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo giúp ích cho tập thể.

Với người tuổi Tý, họ có sao may mắn chiếu rọi. Dù gần đây, họ gặp không ít sự cố, tiền mất, tật mang. Liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9, vận may đã mỉm cười với họ. Chòm sao này hoàn thành dự án đã ấp ủ, đạt được nhiều thành tựu.

Công việc của con giáp tuổi Tý trong thời gian này diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Những nỗ lực và cố gắng của họ bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bên cạnh nguồn thu chính, họ có thêm những nguồn thu khác, có cuộc sống thoải mái.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp trúng mánh lớn liên tiếp các ngày 28, 29 và 30/9: Tài chính dồi dào, đếm tiền mỏi tay, phúc khí tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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