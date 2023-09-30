3 con giáp dĩ hòa vi quý trong 10 ngày tới: Tiền bạc đổ về nhà như núi lở, hứng mưa tài lộc, số dư tài khoản tăng vù vù

Sẽ không quá lời nếu nói 10 ngày tới là thời gian để những người tuổi Mão bước sang một trang mới của cuộc sống. Họ không chỉ có cơ hội gia tăng quyền lực mà còn có thể dễ dàng kiếm được một khoản tiền lớn từ một dự án trước đó. Mặc dù nhiều người cho rằng những người tuổi Mão bảo thủ và chỉ ưa thích sự ổn định, thế nhưng trên thực tế họ lại rất hài hước và yêu thích khám phá. Nếu công việc hay gia đình đang phát triển ổn định và diễn ra “nhịp nhàng” thì bạn nên dành thêm thời gian cho việc du lịch hoặc thử thêm một môn thể thao mới.

Thời điểm này cũng là “thời gian vàng” cho những người tuổi Mão độc thân vì họ có thể gặp được một nửa của mình. Dù không phải là người tin vào tình yêu sét đánh nhưng người tuổi Mão lại dễ gặp được “định mệnh” một cách tình cờ. Chỉ cần mở lòng ra và biết tận dụng cơ hội thì bạn và đối phương có thể trở thành người quan trọng với nhau.

Dậu chăm chỉ chịu khó nhưng trong 10 ngày tới nên nghĩ đến việc thử đi làm ăn xa nhé. Công việc ở một nơi không quen biết ai có thể sẽ giúp bạn vững vàng hơn, tự tin hơn, cố gắng hơn. Và chính điều này làm cho bạn thực sự trưởng thành, tích được nhiều kinh nghiệm để làm lãnh đạo. Cấp trên đang dành một vị trí cho bạn trong thời gian bạn đi làm xa về.

Đó là thời gian thử thách cho bạn đó, đừng nản lòng dù có mệt mỏi nhé. Tiền bạc sắp tới khả năng rất nhiều vì bạn phát triển được công việc kinh doanh của mình. Cố gắng tiết kiệm tiền để đầu tư vốn mở rộng thị trường nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những bạn cầm tinh con rồng sẽ đầy sung túc trong 10 ngày tới ở phía trước. Bạn sẽ không phải lo lắng chút nào về các con số vì thời điểm này bạn sẽ khiến số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân.

Bạn sẽ được thỏa sức chi tiêu và mua sắm cho bản thân và gia đình đồng thời thực hiện được những dự định ấp ủ suốt bấy lâu nay. Túi tiền luôn đầy ắp còn cho phép bạn nghĩ đến việc đầu tư và phát triển thêm những kĩ năng mới cho bản thân.

Đây thực sự là một bước đi khôn ngoan khiến cho con đường công danh cũng như tiền tài của bạn ngày càng thênh thang, rộng mở trong tương lai rất gần đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.