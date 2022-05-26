Top 3 chàng giáp luôn giữ quan điểm “đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão”, chị em nào lấy được sung sướng cả đời

Từ lâu nay, đàn ông tuổi Sửu luôn được công nhận là người đàn ông của gia đình. Mọi việc làm, phấn đấu, hy sinh của đàn ông tuổi này đều hướng tới gia đình. Trong công việc, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần mẫn, không bao giờ kêu than.

Sau khi kết hôn, họ là người chồng yêu vợ, thương con bậc nhất. Không những thế, đàn ông tuổi này thường là trụ cột kinh tế của gia đình. Đàn ông tuổi Sửu quan niệm rằng dù họ có phải chịu khó khăn, vất vả đến mức nào, họ nhất định không để vợ con phải chịu khổ. Người đàn ông tuổi Sửu là người chồng lý tưởng mà nhiều chị em hằng mơ ước.

Những chàng trai tuổi Ngọ rất ưa thích tự do, phóng khoáng, kiêu ngạo và trọng sĩ. Song đó chỉ là vẻ bên ngoài của họ thể hiện ra với bạn bè, đồng nghiệp, và các mối quan hệ xã hội. Còn khi về nhà họ lại rất yêu chiều vợ con, là người chồng, người cha lý tưởng.

Với những quyết định trong chuyện gia đình, những chàng trai tuổi Ngọ luôn luôn tôn trọng quyết định của nửa kia. Họ là những người điển hình cho mẫu người chiều vợ. Song để thuần phục được những chú ngựa bất kham, nửa kia của họ phải có một trái tim chân thành và sự kiên trì.

Tuổi Tuất

Đàn ông tuổi Tuất rất chân thành và chung thủy. Họ trân trọng tình nghĩa vợ chồng. Vì thế chưa bao giờ họ làm điều gì có lỗi với vợ con và gia đình. Họ là người đàn ông yêu vợ, thương con và luôn cố gắng hết sức để vợ con có được cuộc sống hạnh phúc.

Ngoài xã hội, người tuổi Tuất có thể là người quản lý tài ba được mọi người nể phục, nhưng khi về nhà họ lại trở thành một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Họ có thể làm mọi việc cho những người thân yêu của mình.

Đàn ông tuổi Tuất rất hào phóng với vợ ngay cả khi họ không có tiền. Họ yêu và trân trọng những gì vợ dành cho mình cũng như gia đình, sẵn sàng dành tất cả những gì mình có để lo cho vợ con cuộc sống tốt nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo