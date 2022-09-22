Thứ Sáu 23/9, vận xui chính thức tan biến, 3 con giáp may mắn chuẩn bị nhận bổng lộc Trời cho ngút ngàn, bạc vàng trù phú, giàu sang khiến người khác ghen 'đỏ mắt'

Theo tử vi thứ Sáu 23/9 , đường công danh của tuổi Sửu khá thuận lợi, có thể đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhờ may mắn gặp được Quý Nhân trong tuần này mà người tuổi Sửu có cơ hội nhận được lời khuyên bổ ích từ cấp trên, đồng thời còn nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp xung quanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vận trình tình cảm người độc thân gặp vận đào hoa mới nên tìm thấy được người bạn đời phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của bạn bè và người thân.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Nếu con giáp này có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ nên chờ đợi thời điểm thích hợp để đạt được thêm nhiều khả năng thành công hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu 23/9 dự đoán, tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp tuổi Dậu xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất một cách rõ rệt.

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ, tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tý mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước.Sức khỏe của người tuổi Tý cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy chì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.