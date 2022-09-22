Nhà có 3 con giáp này, gia chủ ắt hẳn chỉ có từ phú quý đổ lên, giàu nứt đố đổ vách, sung túc an khang

Nếu nhà nào có người tuổi Ngọ thì cứ an tâm là gia đình có ngôi sao may mắn chiếu mạng. Những người tuổi Ngọ sẽ là bùa hộ mệnh, luôn đem lại may mắn cho bố mẹ, anh chị em và cả họ hàng. Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, lại còn có tinh thần lạc quan yêu đời nên làm việc gì cũng dễ dàng, thoải mái.

Cụ thể, từ tháng 8 Âm lịch trở đi, tuổi Ngọ sẽ được tiếp thêm nhiều sức mạnh và động lực, giúp họ chiến thắng mọi thử thách, bên cạnh đó, cơ hội vàng tự tìm đến, giúp tuổi Ngọ làm giàu chỉ trong một đêm. Nhờ vậy mà cả gia đình được thịnh vượng, sung túc trường kỳ, dự kiến kéo dài từ cuối năm nay đến hết năm sau và có khả năng tiếp diễn thêm vài năm nữa.

Những năm trước, tuổi Ngọ đã từng vấp ngã hoặc gặp phải nhiều khó khăn, nhưng họ luôn nỗ lực, cố gắng và không nản lòng vì vậy đã được đền đáp xứng đáng. Năm nay sẽ là một may mắn đối với tuổi Ngọ, vì vậy ai chưa cảm nhận được thì hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, điều bất ngờ đang ở cuối con đường.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, đa số những người tuổi Mùi trời sinh đã là những con người rất tài năng, cuốn hút, sáng tạo và tinh tế. Họ cũng là những người rất tỉ mỉ, cầu kỳ và thường thể hiện sự không hài lòng với người khác khi những người này không đạt được sự kỳ vọng của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng trước, tuổi Mùi có hạn Thái Tuế nên con đường sự nghiệp của họ được ví với 1 con dốc. Họ sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng thành quả ở phía cuối con đường cũng rất đáng kể và ngọt ngào cho những người biết nỗ lực, phấn đấu để vượt qua chúng.

Tử vi học có nói, trải qua tháng 7 và tháng 8 âm không có nhiều sự kiện, tháng 9 âm tới đây sẽ thực sự là thời điểm may mắn nở rộ tìm đến với tuổi Mùi. Hãy biết nắm bắt để không bỏ phí giai đoạn vàng này nhé.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch, tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.