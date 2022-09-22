Đúng 16h chiều 22/9, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ hết mình, làm 1 thu tận 10, lộc về như vũ bão, tiền bạc "đè ngạt thở", đại phát đại tài

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 13:10

3 con giáp may mắn sau đây sẽ có cơ hội nhận lộc cực vượng về chuyện làm ăn, tiền tài vào 16h ngày 22/9.

Tuổi Hợi

Đúng 16h chiều 22/9, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ hết mình, làm 1 thu tận 10, lộc về như vũ bão, tiền bạc 'đè ngạt thở', đại phát đại tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu, được quý nhân phù trợ nên tai qua nạn khỏi, tài lộc vượng phát vào 16h ngày 22/9. Bạn có tài nhìn xa trông rộng, lường trước được những rủi ro nên không đầu tư, làm ăn lớn. Nhờ vậy bạn tránh được nhiều đại nạn, sự nghiệp vẫn vững mạnh, hanh thông. Vào 16h ngày 22/9, Hợi nên chuẩn bị két sắt để đựng tiền.

Bên cạnh đó bạn không nên tham gia vào việc của người khác kẻo rước họa vào thân. Đừng nói thêm nói bớt chuyện của bất cứ ai kẻo phiền lòng người khác. Giai đoạn này bạn có tài tiên đoán hơn người, giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén nên tiểu nhân cũng không dám đến gần.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là những người có khả năng thấu hiểu và đánh giá các sự vật, hiện tượng một cách xuất sắc. Có được điều này là do họ có óc quan sát tinh tế cũng như khả năng trực giác cực tốt, hầu như không có lúc nào phán đoán sai.

Vào 16h ngày 22/9, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp may mắn nhất, dễ trở nên giàu có nhất, ngoài ra đường tình duyên cũng vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là năm mà tuổi Tỵ sẽ có những bước phát triển lớn trong sự nghiệp, qua đó vừa rèn luyện bản thân, tích góp kinh nghiệm xây dựng danh tiếng, vừa có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nâng cao thu nhập cũng như chất lượng sống và tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Đúng 16h chiều 22/9, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ hết mình, làm 1 thu tận 10, lộc về như vũ bão, tiền bạc 'đè ngạt thở', đại phát đại tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, chỉ cần trải qua giữa tháng 8 âm tương đối ảm đạm này, đón chờ tuổi Tỵ sẽ là cuối tháng 8, 1 tháng 9 âm vô cùng rực rỡ mà trong đó, tuổi Tỵ sẽ gặp vận đỏ trong sự nghiệp, khả năng mua được những tài sản lớn nằm trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Theo phân tích của các chuyên gia phong thủy, trong số 12 con giáp thì tuổi Mùi là con giáp bí ẩn nhất và khiến người khác cảm thấy khó hiểu nhất. Tuy nhiên, vào 16h ngày 22/9, năng lượng lôi cuốn của tuổi Mùi sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ và hầu như mọi quyết định đưa ra đều đúng đắn. Nói 1 cách khác, họ sẽ có 1 ngày thành công và được nhiều người yêu mến.

Đúng 16h chiều 22/9, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ hết mình, làm 1 thu tận 10, lộc về như vũ bão, tiền bạc 'đè ngạt thở', đại phát đại tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nnhững cơ hội tốt trong công việc sẽ dần xuất hiện trước mắt tuổi Mùi. Chỉ cần biết nắm bắt, họ sẽ nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình sẽ được nhân lên mỗi ngày. Hãy tận dụng khả năng trực giác vô cùng thính nhạy trong giai đoạn này để đón đầu các xu hướng và đầu tư 1 cách khôn ngoan.

Các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa tiếp tục phát huy và đem lại thành công cho tuổi Mùi. Vận may của họ sẽ còn kéo dài đến tháng 11. Đến cuối năm, nếu nhắc tới những con giáp giàu có nhất năm mà không có tuổi Mùi thì quả là 1 thiếu sót lớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Đúng chuẩn 'cục cưng' của Thần Tài, 3 con giáp này dù bị tiểu nhân gài bẫy, đồng nghiệp 'chơi khăm', họa thị phi 'đổ vào đầu' nhưng vẫn chuyển mình bứt phá, biến bại thành thắng trong ngày mai 22/9

3 con giáp sau có lẽ rất bức bối khi bị tiểu hâm âm thầm hãm hại nhưng nhờ tài năng và sự may mắn, bạn có thể lay chuyển thế sự, biến bại thành thắng ngoạn mục

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