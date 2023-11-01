Thu nhập của 3 con giáp không ngừng tăng tiến trong 10 ngày tới: Khổ gì cũng qua, may mắn bao quanh nhà, chuyển mình thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được nhiều hỷ sự tìm đến nhà, ôm trọn lộc trời trong 10 ngày tới.

Tuổi Dậu

Dậu nổi tiếng thông minh, đa tài và có chí tiến thủ. Hơn cả, ở con giáp này còn có lòng trắc ẩn, yêu thương đồng loại và chăm làm điều thiện lương. Vậy nên, ai cũng yêu mến, nể trọng trước lối sống của Dậu.

Tử vi trong 10 ngày tới cho biết, trong thời gian này vận mệnh của Dậu sẽ có chuyển biến ngoạn mục. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để phú quý ập vào nhà, tiền chui vào túi, khiến Dậu cứ thế mà giàu, sung sướng như tiên chỉ trong tích tắc.

Chẳng những nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà Dậu còn có đời sống tình cảm thăng hoa, hạnh phúc viên mãn bên một nửa yêu thương của mình.

Thu nhập của 3 con giáp không ngừng tăng tiến trong 10 ngày tới: Khổ gì cũng qua, may mắn bao quanh nhà, chuyển mình thành triệu phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi rồng vốn nói ít, làm nhiều. Họ cũng không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị hiểu lầm. Thời gian gần đây, con giáp này chịu ảnh hưởng của hai sao hung tinh nên buồn nhiều, vui ít.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Họ có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp thời điểm này. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh thì tìm được nguồn hàng tốt, bạn làm ăn hữu hảo nên doanh số cứ tăng lên từng ngày. Ngoài ra những khoản đầu tư của họ trước đây đã bắt đầu sinh lời.

Thu nhập của 3 con giáp không ngừng tăng tiến trong 10 ngày tới: Khổ gì cũng qua, may mắn bao quanh nhà, chuyển mình thành triệu phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão cũng là một trong số ít các con giáp "được cả tình lẫn tiền" trong 10 ngày tới. Về mặt sự nghiệp, họ có nhiều cơ hội để bứt phá và đạt được những thành tựu mà trước đây họ không ngờ tới. Có được điều này là do năm nay họ có vận quý nhân giúp đỡ trong công việc, rất có thể là một người bạn nữ giới. Hãy trân trọng mối quan hệ này và sẵn sàng để nắm bắt cơ hội nhé. 

Tử vi học có nói trong 10 ngày tới, tuổi Mão có thể đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Nếu có kế hoạch gì còn ấp ủ thì nên thực hiện vào những khoảng thời gian này. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cho biết về đường tình duyên, tuổi Mão cũng sẽ gặp rất nhiều duyên lành trong thời điểm này. Sự tốt bụng và khả năng thấu hiểu cũng như thông cảm cho người khác chính là thỏi nam châm mang tới cho tuổi Mão tình yêu và hạnh phúc. Hãy sẵn sàng nắm bắt và tận hưởng mật ngọt của tình yêu nhé.

Thu nhập của 3 con giáp không ngừng tăng tiến trong 10 ngày tới: Khổ gì cũng qua, may mắn bao quanh nhà, chuyển mình thành triệu phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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