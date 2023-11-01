Vào đúng 19 giờ ngày 1/11: 3 con giáp xòe tay hứng tiền khủng về két, tiến đến đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp vững chãi, vạn sự lên hương

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vùng vẫy trong biển tiền, mở cửa ra là thấy may mắn vào đúng 19 giờ ngày 1/11.

Tuổi Mão

Trời sinh con giáp này không phải là người đam mê quyền chức, cũng không thực sự cháy bỏng vì mong cầu tài lộc. Tuổi Mão luôn giữ được cho mình sự lãnh đạm, sáng suốt trong hành động dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Tuổi Mão sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện, nhờ đó mà tích được không ít phúc báo cho bản thân. Là mẫu người độc lập tự chủ, không hay nhờ cậy người khác giúp đỡ nhưng với lòng tốt của mình, tuổi Mão tự tạo ra thêm quý nhân cho bản thân.

May mắn sẽ đến nhiều hơn với những chú Mèo khi bạn được mọi người ghi nhận công ơn và cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ con giáp này mỗi khi tuổi Mão cần. Đường tài lộc nhờ đó mà phát nhanh tới mức chẳng ai có thể ngăn cản nổi vào đúng 19 giờ ngày 1/11. Quý nhân vận khởi vượng, nửa đời sau của tuổi Mão sống trong cảnh giàu sang sung túc hiếm ai bằng, có được hạnh phúc mà không phải ai cũng may mắn có được.

Vào đúng 19 giờ ngày 1/11: 3 con giáp xòe tay hứng tiền khủng về két, tiến đến đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp vững chãi, vạn sự lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là một trong những ngôi sao may mắn từ thời điểm này.

Vào đúng 19 giờ ngày 1/11 họ luôn gặp may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công.

Người tuổi Mùi không thích đi đường tắt nhưng họ lại luôn được "kê chân" để đạt tới thành công nhanh hơn, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Mùi có khả năng, có vốn liếng, làm ăn phát đạt. Do đó, họ kinh doanh thành công, làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Thật đáng để người khác ghen tỵ.

Vào đúng 19 giờ ngày 1/11: 3 con giáp xòe tay hứng tiền khủng về két, tiến đến đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp vững chãi, vạn sự lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, đúng 19 giờ ngày 1/11 là thời điểm tam hợp Thái Tuế nên nhìn một cách tổng thể, vận thế của cả năm đều đại cát đại lợi, cuộc sống cũng như sự nghiệp đều phát tiến triển thuận lợi.

Lúc này những người cầm tinh con khỉ được cát tinh soi chiếu nên càng may mắn, các mối quan hệ xã hội được cải thiện tích cực, từ đó giúp cho vận quý nhân càng vượng phát, rất có lợi cho sự nghiệp, công việc làm ăn.

Người tuổi Thân nhìn chung đều rất thông minh, cơ trí, phản ứng nhạy bén, về mặt sự nghiệp hầu như đều có thành tựu.

Nếu có thêm người chỉ bảo, dẫn dắt và giúp đỡ, chắc chắn các bạn sẽ nắm bắt tốt thời cơ và tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có, từ đó gặt hái được thành công tốt đẹp.

Nói tóm lại, đây là quãng thời gian có nhiều niềm vui với người tuổi Thân, các bạn có nhiều cơ hội để cải thiện sự nghiệp cũng như túi tiền của bản thân.

Vào đúng 19 giờ ngày 1/11: 3 con giáp xòe tay hứng tiền khủng về két, tiến đến đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp vững chãi, vạn sự lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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