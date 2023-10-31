3 con giáp VẬN THẾ đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11: Trong túi đầy tiền, trong tay lắm bạc, không còn lo thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bạc vàng đầy két, cầu duyên hữu duyên vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần phát triển theo chiều hướng thuận lợi, dù không phải là các cơ hội kiếm tiền sẽ dâng tới tận cửa cho bạn.

Đúng 5 giờ sáng ngày 1/11 này là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình.

Bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn, vất vả bao nhiêu, bạn lại càng được hưởng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu.

Bạn cũng có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn cũng tăng lên theo những thành tích mà bạn đạt được trong sự nghiệp, thậm chí một số người có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương.

 

3 con giáp VẬN THẾ đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11: Trong túi đầy tiền, trong tay lắm bạc, không còn lo thiếu trước hụt sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhạy bén, linh hoạt và độc lập cả về ý chí lẫn hành động. Họ có tài ăn nói, làm đến đâu cẩn trọng đến đó nên ít khi xảy ra sai sót.

Con giáp này dù đã trưởng thành nhưng đôi khi tính tình lại như trẻ con. Họ dễ bị tổn thương và thích được dỗ dành.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11, người tuổi Sửu vạn sự như ý, tài lộc bùng nổ. Nhờ tài năng vốn có cùng Thần Tài sủng ái mà số tiền họ kiếm được tăng gấp nhiều lần trước đây. Họ không còn phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa, cuộc sống là những tháng ngày vui chơi, hưởng thụ.

3 con giáp VẬN THẾ đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11: Trong túi đầy tiền, trong tay lắm bạc, không còn lo thiếu trước hụt sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt có duyên với kim tiền, ước mơ theo đuổi của con giáp này là có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể.

 

Ngoài ra, người tuổi Tý rất coi trọng các mối quan hệ trong cuộc sống. Con giáp này luôn chân thành với bạn bè, nếu bạn bè găp khó khăn sẽ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ nên vận khí luôn dồi dào.

 

Thời gian vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11, tài phú của người tuổi Tý bùng nổ mạnh mẽ. Bạn bè sẽ là quý nhân mang lại cho con giáp này những cơ hội đầu tư làm giàu, tăng thêm thu nhập, giúp các khoản tích lũy tăng lên gấp đôi gấp ba.

 

3 con giáp VẬN THẾ đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11: Trong túi đầy tiền, trong tay lắm bạc, không còn lo thiếu trước hụt sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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