3 con giáp ôm số tiền khủng vào đúng 20 giờ ngày 31/10: Rung đùi hưởng lộc trời ban, sở hữu khối tài sản kếch xù, gia đạo hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cầu được ước thấy, bạc vàng bốn phương ùa vào túi vào đúng 20 giờ ngày 31/10.

Tuổi Mão

Gặp năm tuổi lại vấp phải hung tinh nên vận thế của người tuổi Mão không thuận lợi, thậm chí còn rơi vào cảnh nợ nần tiền bạc.

 

Vào đúng 20 giờ ngày 31/10, do được thần may mắn phù hộ, nên con giáp này có thể hóa giải mọi điều đen đủi và liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống. Con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời nhờ việc có được những khoản tiền lớn bất ngờ như việc trúng số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn. Ngoài ra, thu nhập tăng cao do công việc ổn định cũng giúp cho người tuổi Mão có thể sớm mua nhà đẹp tậu xe sang.

 

3 con giáp ôm số tiền khủng vào đúng 20 giờ ngày 31/10: Rung đùi hưởng lộc trời ban, sở hữu khối tài sản kếch xù, gia đạo hưng thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhạy bén, linh hoạt và độc lập cả về ý chí lẫn hành động. Họ có tài ăn nói, làm đến đâu cẩn trọng đến đó nên ít khi xảy ra sai sót.

Con giáp này dù đã trưởng thành nhưng đôi khi tính tình lại như trẻ con. Họ dễ bị tổn thương và thích được dỗ dành.

Vào đúng 20 giờ ngày 31/10, người tuổi Sửu vạn sự như ý, tài lộc bùng nổ. Nhờ tài năng vốn có cùng Thần Tài sủng ái mà số tiền họ kiếm được tăng gấp nhiều lần trước đây. Họ không còn phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa, cuộc sống là những tháng ngày vui chơi, hưởng thụ.

3 con giáp ôm số tiền khủng vào đúng 20 giờ ngày 31/10: Rung đùi hưởng lộc trời ban, sở hữu khối tài sản kếch xù, gia đạo hưng thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng được dự đoán là con giáp nên nỗ lực vào đúng 20 giờ ngày 31/10.

 

Những người tuổi Mùi vốn có tính cách chịu khó và chăm chỉ. Vào cuối năm 2023, họ sẽ mở ra sự thăng tiến trong sự nghiệp và gặt hái khoản lợi nhuận đáng kể, tự làm giàu cho bản thân.

 

Với sự quyết tâm cao độ, con giáp này sẽ nổi trội theo cách riêng của mình, thu hút sự chú ý và khen ngợi từ người khác, rất dễ lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được những sự nâng đỡ quý giá.

 

Đồng thời, người tuổi Mùi cũng sẽ trở nên thận trọng và khôn ngoan hơn trong việc đầu tư kinh doanh, nắm bắt được cơ hội và đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt. Vào đúng 20 giờ ngày 31/10, bản mệnh nên dốc toàn lực, tập trung thể hiện bản thân, dồn tâm sức vào những dự án quan trọng để có thể “dứt điểm” ngoạn mục vào cuối năm.

 

3 con giáp ôm số tiền khủng vào đúng 20 giờ ngày 31/10: Rung đùi hưởng lộc trời ban, sở hữu khối tài sản kếch xù, gia đạo hưng thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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