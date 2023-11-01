Điểm danh 3 con giáp có cuộc sống vương giả trong ngày 1/11 và 2/11: Liên tục nhận phúc khí trời ban, giàu sang bám lấy chẳng buông

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có trong tay số tiền khủng, vàng bạc không cần cầu cũng tự đến trong ngày 1/11 và 2/11.

Tuổi Tỵ

Tỵ thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Con giáp này có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Tỵ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi dự báo, trong ngày 1/11 và 2/11, vận trình của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi. Tỵ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc có nhiều bước tiến triển vượt trội. Trong công việc, con giáp này tha hồ thể hiện tài năng và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Về đường tình duyên, đây chính là thời gian người tuổi Tỵ có thể phát triển mối quan hệ của mình đi thêm một bước trong tương lai. Với những người có gia đình thì đây chính là cơ hội để hai người có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Nhìn chung tiền bạc và tình cảm đều viên mãn.

Điểm danh 3 con giáp có cuộc sống vương giả trong ngày 1/11 và 2/11: Liên tục nhận phúc khí trời ban, giàu sang bám lấy chẳng buông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, con giáp này thường phát huy được thế mạnh khi làm việc độc lập hơn là làm việc theo đội nhóm. Họ cần đề cao tinh thần hợp tác để làm việc hiệu quả hơn.

Trong ngày 1/11 và 2/11, người tuổi Dậu tương đối may mắn trong sự nghiệp. Họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Mùa đông năm nay, những con giáp tuổi Dậu được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tích vượt bậc, được cất nhắc làm việc ở vị trí cao hơn. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị.

Điểm danh 3 con giáp có cuộc sống vương giả trong ngày 1/11 và 2/11: Liên tục nhận phúc khí trời ban, giàu sang bám lấy chẳng buông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 1/11 và 2/11, người tuổi Thìn tương hợp tương sinh với sao Thái Tuế, chính vì thế mà các bạn có nhiều khả năng được quý nhân mang đến sự trợ giúp rát lớn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, cải thiện được các mối quan hệ xã hội.

Người tuổi Thìn có tấm lòng lương thiện, thích làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, dù trong môi trường nào cũng đều có thể gặt hái thành công nhờ thực lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ vô tư của quý nhân.

Trong thời điểm này con giáp Thìn được cát tinh "Hoa Cái" vốn là ngôi sao đại diện cho quyền quý, cao sao chiếu mệnh, nhờ đó mà sự nghiệp của các bạn trở nên thuận lợi, hanh thông, thu nhập ngày càng nhiều.

Cộng với việc có thêm cơ hội tốt từ quý nhân mang lại, công việc các bạn đang đảm nhiệm hoặc việc làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, như cá gặp nước vậy. Trong ngày 1/11 và 2/11, dù là người làm thuê hay người tự kinh doanh đều có vận sự nghiệp rất sáng, làm việc dễ gặt hái thành công.

Điểm danh 3 con giáp có cuộc sống vương giả trong ngày 1/11 và 2/11: Liên tục nhận phúc khí trời ban, giàu sang bám lấy chẳng buông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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