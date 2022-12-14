Thời tới không cản nổi: Nửa cuối tháng 12, TOP 3 con giáp vận may rực rỡ, đại cát đại lợi, tài lộc đỏ chót, tăng lương tăng bổng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 13:45

Tử vi chỉ rõ, những con giáp may mắn này sẽ khổ tận cam lai, thăng hoa bất ngờ, càng về cuối năm càng giàu to.

Tuổi Tỵ

Tinh tế, thông minh và nhạy bén với thời cuộc nên sự nghiệp, công danh của Tỵ phất lên nhanh như diều gặp gió vào nửa cuối tháng 12. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Tỵ càng dễ làm đại gia, mua nhà lầu sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nên, con giáp giàu có này chỉ cần tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm ắt vét cạn túi thần tài, kiếm được tiền tỷ chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ cần chi tiêu hợp lý, người tuổi Dần chắc chắn sẽ tích lũy được một khoản kha khá cho tương lai.

Thời tới không cản nổi: Nửa cuối tháng 12, TOP 3 con giáp vận may rực rỡ, đại cát đại lợi, tài lộc đỏ chót, tăng lương tăng bổng - Ảnh 1
Tinh tế, thông minh và nhạy bén với thời cuộc nên sự nghiệp, công danh của Tỵ phất lên nhanh như diều gặp gió vào nửa cuối tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, chẳng bao giờ hơn thua với ai. Thế nên, nửa cuối tháng 12, họ sẽ gặt hái nhiều trái ngọt sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng. Dù làm công ăn lương Sửu vẫn có vận tài lộc đỏ chót như son, được cấp trên cất nhắc để thăng chức, tăng lương tăng bổng.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", chỉ cần cống hiến hết mình Sửu sẽ được ghi nhận. Đầu năm may mắn hanh thông, tài lộc vượng phát, cuối năm nằm trên đống vàng chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tầm tay.

Thời tới không cản nổi: Nửa cuối tháng 12, TOP 3 con giáp vận may rực rỡ, đại cát đại lợi, tài lộc đỏ chót, tăng lương tăng bổng - Ảnh 2
Sửu là người hiền lành, chẳng bao giờ hơn thua với ai. Thế nên, nửa cuối tháng 12, họ sẽ gặt hái nhiều trái ngọt sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nửa cuối tháng 12 là thời gian đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn. Vậy nên, Thìn đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, cũng đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ nghìn năm có một để đổi đời.

Làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, sung sướng như tiên. Hãy trân trọng sự giúp đỡ của quý nhân và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Thời tới không cản nổi: Nửa cuối tháng 12, TOP 3 con giáp vận may rực rỡ, đại cát đại lợi, tài lộc đỏ chót, tăng lương tăng bổng - Ảnh 3
Nửa cuối tháng 12 là thời gian đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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