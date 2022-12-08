Gánh tiền mỏi lưng trong nửa cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 14:55

Dự đoán nửa cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này nhận được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người quảng giao, giỏi kết bạn. Con giáp này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên. Họ mang thái độ lạc quan, tích cực học tập suốt đời.

Trong nửa cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa cũng bán chạy hơn trước. Họ cũng có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh của mình. Những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp, tách ra làm ăn riêng thì đây cũng là cơ hội tốt để họ biến ước mơ thành hiện thực. Con giáp này làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Gánh tiền mỏi lưng trong nửa cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc - Ảnh 1
Trong nửa cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường. Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.

Tử vi nói rằng, nửa cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn. Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả.

Gánh tiền mỏi lưng trong nửa cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, nửa cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người người sinh năm Tuất không sợ thất bại và thường biến thất bại thành cơ hội để họ học hỏi kinh nghiệm. Con giáp này biết người biết ta nên dù có thành công cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn chứ không khoe khoang.

Bước sang nửa cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi. Người tuổi Tuất giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi quản lý tài sản, đầu tư tài chính nên tiền trong tay họ sớm sinh lãi, sinh lời. Trong thời gian tới đây, họ cũng nhận được thêm các cơ hội đầu tư giúp tăng thêm thu nhập.

Gánh tiền mỏi lưng trong nửa cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp tài lộc đỏ rực, một bước lên hàng đại gia, thăng tiến nhanh vượt bậc - Ảnh 3
Bước sang nửa cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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