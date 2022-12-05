Trời ban điềm lành trong 12 ngày tới (6 -17/12/2022), Phật bà quan âm trợ vận cho 3 con giáp, tài lộc phủ kín sân, làm ăn đạt phát tài?

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 13:20

Bước sang 12 ngày tới, những con giáp này hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai.

Tuổi Mão

Tử vi báo hiệu, trong 12 ngày tới, tuổi Mão có nhiều điềm lành, may mắn đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh nên ít nhiều đạt được kết quả tốt và sự thăng tiến. Những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn. Tuổi Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì giàu có chỉ trong tầm tay.

Trời ban điềm lành trong 12 ngày tới (6 -17/12/2022), Phật bà quan âm trợ vận cho 3 con giáp, tài lộc phủ kín sân, làm ăn đạt phát tài? - Ảnh 1
Tử vi báo hiệu, trong 12 ngày tới, tuổi Mão có nhiều điềm lành, may mắn đến độ rực rỡ, đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi này là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh, họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong khi nóng giận, bởi vậy họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ thân thiết, gắn bó và đây là điều có lợi cho vận tình tài lộc.

Trong 12 ngày tiếp theo vì bản mệnh của người tuổi Tý luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên định nên mọi việc đều được giải quyết êm xuôi. Người làm công ăn lương chỉ cần chăm chỉ thì cát thần thiên ấn mọi việc sẽ có phần khởi sắc. Bên cạnh đó, người tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không khi nào chi tiêu hao phí mà ngược lại còn rất tiết kiệm.

Trời ban điềm lành trong 12 ngày tới (6 -17/12/2022), Phật bà quan âm trợ vận cho 3 con giáp, tài lộc phủ kín sân, làm ăn đạt phát tài? - Ảnh 2
Trong 12 ngày tiếp theo vì bản mệnh của người tuổi Tý luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên định nên mọi việc đều được giải quyết êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang 12 ngày tới, vận trình tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Thời gian qua, công việc tới tay còn hỏng nhưng 12 ngày tới đây, bạn sẽ đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ.

Cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Hợi thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Vận rủi của tuổi Hợi sẽ tan biến. Họ liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp. Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tâm thế để hốt bạc trong thời gian tới nhé.

Trời ban điềm lành trong 12 ngày tới (6 -17/12/2022), Phật bà quan âm trợ vận cho 3 con giáp, tài lộc phủ kín sân, làm ăn đạt phát tài? - Ảnh 3
Thời gian qua, công việc tới tay còn hỏng nhưng 12 ngày tới đây, bạn sẽ đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngay nửa đầu tháng 12/2022: 3 con giáp có tên trong sổ đỏ Thần Tài, hái ra tiền bạc, cuối năm thoải mái tung tẩy vui chơi

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