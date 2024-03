Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 16 và 17/3), tuổi Hợi đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Hợi có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản tuổi Hợi sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 16 và 17/3), người tuổi Sửu được Tam Hội thúc đẩy sự thuận lợi hơn trong việc buôn bán, sản xuất nông nghiệp, mọi bước đi đều được bạn tính toán một cách cẩn thận. Bạn cũng là người rất ít khi khoe khoang nên dễ dàng chiếm được lòng tin của cấp trên, thường xuyên được giao nhiệm vụ lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc phát triển mạnh nhờ Thiên Tài soi sáng. Bạn chọn cách kiếm tiền an toàn, ổn định nhưng thi thoảng vẫn thử vận may bằng cơ hội chớp nhoáng, thật may là bạn vẫn có lộc lá từ những lần thử may mắn một cách mạo hiểm.

