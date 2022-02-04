Thất Sát tinh hành, Thiên Quan tác động, 3 con giáp này ngày 5/2/2022 bị tiểu nhân hãm hại, gặp chuyện chẳng lành, vạn sự không may

Tử vi ngày 5/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, gặp chuyện chẳng lành, vạn sự không may do Thất Sát tinh hành, Thiên Quan tác động.

Tuổi Thân

Dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trong thời điểm này theo tử vi ngày 5/2/2022. Có thể những hành động vô tình của bạn đã khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau.

Khi gặp phải tình trạng này, tốt nhất bạn không nên quá bức xúc mà hãy bình tĩnh giải thích cho hành động của mình. Chỉ cần hiểu lầm được tháo gỡ là mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Các mối quan hệ thân thiết luôn đáng giá hơn sự sĩ diện của bạn.

Dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ tương xung khiến người tuổi Ngọ phải trải qua ngày 5/2/2022 với nhiều khó khăn, trắc trở. Bản mệnh nên cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện ngấm ngầm gây họa bất cứ lúc nào bằng cách không dễ tin theo lời kẻ xấu.

Bạn cũng nên kiềm chế bản tính hiếu kì, thích lo chuyện bao đồng của mình. Tốt nhất, hãy dành thời gian cho gia đình, biết hài lòng với những gì mình đang có, đừng chạy theo những điều viển vông ở bên ngoài xã hội, dù thoạt nhìn có hấp dẫn đến đâu.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động do kẻ tiểu nhân gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động do kẻ tiểu nhân gây ra. Người này đang rình mò và cố tìm ra sơ hở của con giáp này để phá hoại mọi công sức đã bỏ ra, đồng thời cướp mất những gì bản mệnh đang có trong tay.

Thất Sát tinh hành khiển ngày đem tới nhiều điều xấu cho bản mệnh. Thất Sát vốn là hung thần, đại diện cho tiểu nhân, tính cách bạo ngược và quyền lực. Về mặt tiền bạc người tuổi Thìn sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/that-sat-tinh-hanh-thien-quan-tac-dong-3-con-giap-nay-ngay-5-2-2022-bi-tieu-nhan-ham-hai-gap-chuyen-chang-lanh-van-su-khong-may-448708.html