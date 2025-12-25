Sau 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/12, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, may mắn tụ hội, chuẩn bị đổi vận tài lộc ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 22:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán ngồi chơi hưởng lộc, tương lai xán lạn đủ đầy.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tháng 12/2025, vận trình của tuổi Dậu gặp phải những cảm xúc rối ren, dễ bị chi phối bởi những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ khiến con giáp này dễ nổi nóng, cáu gắt, thậm chí chỉ vì những chuyện không đáng kể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tuổi Dậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để những nóng nảy nhất thời làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Nếu biết giữ bình tĩnh, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, dù có gặp phải những thử thách nhỏ.

May mắn thay, tuổi Dậu tìm thấy niềm vui bên bạn bè và người thân. Những phút giây sum vầy, chia sẻ giúp bản mệnh lấy lại sự bình tĩnh, làm dịu đi những lo lắng, bất an trong lòng. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục vững bước trong tháng này.

Sau 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/12, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, may mắn tụ hội, chuẩn bị đổi vận tài lộc ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay đã chạm nhiều cột mốc quan trọng.

Ngày này tuổi Hợi xa cách người, thế nhưng bạn luôn biết cách vun vén mối quan hệ hiện tại rất tốt.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi công danh đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Tình cảm: Trong tình yêu, có được niềm vui mới khi làm việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thoải mái với công việc, thu nhập được gia tăng đáng kể.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, bỏ qua các áp lực công việc.

Sau 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/12, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, may mắn tụ hội, chuẩn bị đổi vận tài lộc ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Sau ngày này chính là thời gian vô cùng tốt đẹp đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của người tuổi Dần, họ đón nhận sự hanh thông, thuận lợi chưa từng có. Thời gian này, tuổi Dần cảm nhận rõ vận trình tài chính có sự bứt phá trong giai đoạn này. Những vướng mắc tiền bạc tồn tại trước đó dần được tháo gỡ, nợ nần được trả sạch, giúp dòng tiền lưu thông trôi chảy hơn.

Tuổi Dần sẽ nhận thấy tình hình tài chính có sự khởi sắc mạnh mẽ. Họ dễ nhận được khoản thu từ công việc chính hoặc tiền thưởng cuối năm. Nguồn tiền đến dồi dào, thậm chí họ còn thắng lớn trong cả những trò may rủi. Những nỗ lực âm thầm suốt thời gian dài bắt đầu được ghi nhận bằng con số cụ thể.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Dần mở rộng quy mô làm ăn, khởi nghiệp hay thử sức trong lĩnh vực mới. Dần nhớ tổng kết tài chính và nhìn thấy thành quả rõ ràng. Khi biết quản lý chi tiêu hợp lý, tiền sẽ còn sinh sôi hơn nữa, vận may này sẽ giúp bạn bước sang năm mới trong tâm thế vững vàng.

Sau 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/12, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, may mắn tụ hội, chuẩn bị đổi vận tài lộc ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán đếm tiền mãi không hết, ung dung hưởng lộc no nê.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang