Tử vi cuối tuần (27-28/12/2025): 3 con giáp nghinh Lộc đón Tài, hối hả gánh vàng, tất tả đếm tiền, hậu vận phú quý

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, trong tháng 12/2025, vận trình của tuổi Tỵ tỏa sáng rõ nét trong lĩnh vực sự nghiệp. Với tư duy tích cực và nhạy bén, những khó khăn, thử thách trước đó đều đã được giải quyết ổn thỏa, mang lại cảm giác dễ chịu và tự tin hơn trong công việc.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá suôn sẻ. Người độc thân đang có một người để yêu thương, cảm nhận được sự thấu hiểu và cảm thông từ nửa kia, giúp họ cảm thấy ấm lòng hơn trong cuộc sống. Với những cặp đôi, sự sẻ chia, đồng cảm chính là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách và giữ gìn tình cảm bền chặt.

Tháng này mang đến cho tuổi Tỵ nguồn thu nhập ngoài mong đợi. Người làm kinh doanh dễ chốt được hợp đồng giá trị, người làm công ăn lương có thể nhận thêm hoa hồng hoặc thưởng. Tuy nhiên, bản mệnh nên kiểm tra kỹ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ trước khi ký kết để hạn chế rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão bước vào cuối tuần với dấu hiệu tâm lý bất ổn rõ rệt. Bên trong dễ lo lắng, bên ngoài lại phải xử lý nhiều việc cùng lúc, khiến tinh thần nhanh chóng mệt mỏi. Khi xuất hành trong trạng thái này, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm rối thêm cục diện.

Vận xấu của tuổi Mão không nằm ở biến cố lớn, mà ở chuỗi tình huống nhỏ nối tiếp nhau. Đi trễ, gặp người khó tính, xử lý công việc thiếu trôi chảy… tất cả cộng dồn khiến tâm càng bất an. Khi tinh thần xuống thấp, khả năng phán đoán cũng giảm theo.

Trong ngày này, tuổi Mão nên hạn chế di chuyển không cần thiết và tránh ôm đồm nhiều việc. Giữ lịch trình đơn giản, nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ giúp cân bằng lại tâm thế. Khi nội tâm ổn định, những trở ngại bên ngoài cũng tự nhiên nhẹ đi.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!