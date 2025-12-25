Đúng 12h trưa ngày 26/12/2025: 3 con giáp tiền căng đầy ví, đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, giàu lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 21:55

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán làm ăn xuôi thuận, giàu to nhất vùng, đổi đời nhanh như chớp.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ đối mặt vài khó khăn nhỏ trong công việc, nhưng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh sẽ vượt qua nếu tập trung cao độ và phát huy tối đa năng lực của mình. Nhiệm vụ khó sẽ đòi hỏi kỹ năng cao và phần thưởng nhận về cũng xứng đáng. Hãy làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, không vội vàng, thành quả đang chờ phía trước.

Chuyện tình cảm cũng rất khả quan. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người thương, cần nhanh nhạy để không bỏ lỡ. Với các cặp đôi, hãy chủ động bày tỏ tình cảm, sự chân thành sẽ giúp tạo ấn tượng tốt và gắn kết mối quan hệ.

Đúng 12h trưa ngày 26/12/2025: 3 con giáp tiền căng đầy ví, đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, giàu lên chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Đúng 12h trưa ngày 26/12/2025: 3 con giáp tiền căng đầy ví, đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, giàu lên chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, giàu chính nghĩa, thích kết bạn và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong lúc hoạn nạn. Từ ngày này, nhờ cung mệnh đón cát tinh “Tuế Giá” và “Quốc Ấn” chiếu rọi, sự nghiệp của bản mệnh phát triển vượt bậc.

Mọi việc đều suôn sẻ, thành công đến dễ dàng, kèm theo nguồn thu nhập dồi dào khiến nhiều người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ. Những người tuổi Dần may mắn trong thời gian tới, làm việc gì cũng thuận lợi, giàu có, càng chăm chỉ túi tiền càng rủng rỉnh. 

Đúng 12h trưa ngày 26/12/2025: 3 con giáp tiền căng đầy ví, đổi vận phú quý, hưởng lộc cực to, giàu lên chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ 1/1 đến 30/1/2026, 3 con giáp nhanh chóng giàu có, vận may đỏ chót, tài lộc đến như mưa, lên hương trong nháy mắt

Từ 1/1 đến 30/1/2026, 3 con giáp nhanh chóng giàu có, vận may đỏ chót, tài lộc đến như mưa, lên hương trong nháy mắt

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán cuộc sống vượng phát, tiền về chật nhà, rũ bùn thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang